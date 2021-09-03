緯穎啟動馬來西亞廠建置 擬斥4.48億元取得兩筆土地

伺服器雲端大廠緯穎 (6669-TW) 馬來西亞布局正式啟動，今 (3) 日宣布將斥馬幣 6820 萬令吉 (約新台幣 4.48 億元)，取得位在馬來西亞柔佛州士乃工業園區兩筆工業土地，將進一步在馬來西亞設立自有後端組裝廠，根據規劃，新廠預計 2022 年底完工、2023 年啟用。

緯穎公告將向 SENAI AIRPORT CITY SDN. BHD. 取得兩筆柔佛州士乃工業園區土地，土地大小分別為 51.73 萬平方英尺、84.66 萬平方英尺，將以每平方英尺 50 令吉取得，預計花費馬幣 6820 萬令吉 (約新台幣 4.48 億元)，以支應未來營運所需。

緯穎受惠雲端資料中心需求成長，近年也進入產線轉置期，緯穎今年股東會上就透露將在馬來西亞設立自有後端組裝廠，除因應客戶需求也順應產業鏈去中國化趨勢，雖然近期馬國疫情嚴峻，但依計畫，新廠預計在 2022 年底完工、2023 年啟用。

緯穎馬來西亞新廠將落腳柔佛，距離邊境僅約 40 分鐘車程，可望就近服務資料中心客戶，包含臉書 (FB-US) 等大客戶近年都擴大布局亞太市場，選定新加坡、台灣等地設立資料中心。

雖然近期馬來西亞疫情嚴峻，但緯穎指出，在當地衛生局人員陪同下，進度持續進行，估明年底可望完成廠區建置、後年啟用，資本支出方面，因計畫建置後端組裝廠，資本支出並不顯著，估今年全年資本支出達約 10 億元。