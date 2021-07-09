美系外資看好緯穎5G、邊緣運算動能 目標價首喊1400元新高

雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 宣布擴大投資馬來西亞設立新組裝廠，雖然示警下半年缺料狀況將加劇，但美系外資今 (9) 日出具最新報告認為，緯穎長線仍將受惠資料中心擴建，加上 5G、邊緣運算等新應用發酵，營運保持成長，維持買進評等，目標價更從 1300 元再度上調到 1400 元新高。

美系外資指出，雖然緯穎下半年訂單較上半年強勁，但受限電源管理 IC、Switch 等零組件缺料影響，第 3 季出貨恐不如預期，預期缺料狀況可望在第 4 季逐步改善；緯穎認為第 3 季供需缺口將較第 2 季約 10% 再擴大。

展望未來，美系外資認為，緯穎將持續受惠資料中心擴建、5G、邊緣運算等新應用增加，加上開發新的兩相浸沒式液冷系統逐步放量，可望進一步提升獲利，台灣、馬來西亞產能擴充效益，預期也將在 2022、2023 年發酵，有助緯穎長期營運，因此維持買進，將目標價上調到 1400 元新高價位。

此外，另一家美系外資、日系外資同樣對緯穎維持買進評等，目標價分別給予 1035、1055 元，其中，日系外資認為，隨著英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US) 新品逐步放量，將有利緯穎下半年動能增溫，至於美國國防部撤微軟 (MSFT-US)JEDI 雲端合約，因該案已遞延許久，對緯穎影響有限。

緯穎 6 月營收達 181.68 億元，月增 10.7%、年減 18.9%，第 2 季營收達 511.97 億元，季增 30.3%、年減 1.7%，累計上半年營收達 904.83 億元、年增 3.8%，上半年創下歷年同期新高。