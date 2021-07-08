〈緯穎股東會〉插旗馬來西亞設組裝廠 最快2023年啟用

雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 今 (8) 日宣布，將在馬來西亞設立後端組裝廠，副董事長暨執行長洪麗甯表示，這是緯穎首次設立自有廠房，除因應客戶需求也順應產業鏈去中國化趨勢，雖然近期馬國疫情嚴峻，但依計畫，新廠可望在 2022 年底完工，2023 年啟用。

洪麗甯表示，緯穎馬來西亞新廠將落腳柔佛 (Johor)，距離邊境僅約 40 分鐘車程，可望就近服務資料中心客戶，因臉書 (FB-US) 等大客戶近年都擴大布局亞太市場，選定新加坡、台灣等地設立資料中心。

緯穎過去廠房都是與集團企業承租、共用，包含向緯創 (3231-TW) 承租墨西哥廠，台灣南科也與啟碁 (6285-TW) 租用一層樓廠辦，因應營運規模放大，洪麗甯指出，馬來西亞新廠將是緯穎首座綠建築自有廠辦，具有策略上象徵意義。

洪麗甯進一步表示，近期馬來西亞疫情嚴峻，但緯穎在當地衛生局人員陪同下，建廠進度持續進行，估明年底可望完成廠區建置、後年啟用，資本支出方面，因計畫建置後端組裝廠，資本支出並不顯著，估今年全年資本支出達約 10 億元。

緯穎今年 3 月就對馬來西亞子公司 (WYMY) 增資 1500 萬美元 (約新台幣 4.2 億元)，正是支應新廠建置所需。

展望未來全球布局，洪麗甯表示，緯穎正進入產線轉置期，除了馬來西亞新廠外，未來規劃向啟碁進一步承租或購入其餘南科兩層樓廠辦，將 SMT 業務集中南科、墨西哥廠，預期未來全球產能配置，中國與非中國比重將從目前約 5:5 轉變為 4:6。