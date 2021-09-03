厚植產業人才競爭力 從校園實習到員工培訓 東洋不遺餘力

台灣東洋 (4105-TW) 為幫助年輕學子「學用合一」，也為產業人才永續鋪路，連續 14 年舉辦暑期實習計畫，即使面對疫情來襲也堅持完成，透過線上與實體課程完整呈現產業鏈運作模式與趨勢脈動，提供來自藥學、生命科學相關系所學生扎實且務實的課程，期望學生經由實戰歷練能銜接校園到職場。

台灣東洋暑期實習計畫課程囊括研發生產、品質管理到業務行銷等多面向內容，輔以實務學習協助學生紮根專業領域，同時亦舉辦創業競賽，幫助學子們同時發展硬實力與軟實力，以增加自身的競爭力！

組織發展暨人力資源部張協理表示，同學們能夠在僅僅兩周內產出兼具創意、策略及完整性的提案，表現著實令人驚艷，期望未來的他們能夠持續挑戰自我，為自己闖盪出一片天，也為台灣生技醫療產業走出更寬闊的道路。

實務學習部分，台灣東洋暑期計畫將學員分配至研發、業務行銷、生產營運等單位，培養學員實戰經驗，來自陽明交通大學的康乃文及嘉南藥理大學的謝心瑜表示，在歷經這段充實又挑戰的過程後，對自己在校園銜接職場上有相當大的幫助，不僅在專業知識、溝通整合及業務能力上有顯著突破，也更了解職場上應有的態度、待人處事及如何與人互動，是令人震撼且難忘的兩週。

除職場競爭力外，台灣東洋更期待引領學生看見自己的人生定位，安排董事長林全及總經理施俊良向同學們分享人生經驗與智慧，期許學員要認識自己，選擇職涯而非工作。

曾參與實習，來自陽明大學的同學表示，非常感謝當年的自己報名參加這項計畫，理論與實務並重，以及前輩們的經驗分享，東洋讓我看見不一樣的世界，完全翻轉我原本對工廠營運的想像。

台灣東洋相信人才培育是產業也是企業培養核心競爭力的關鍵，除針對校園學子的計畫外，東洋亦致力於提供同仁最完善的培訓系統，不僅成立東洋大學，串聯研發、營運、品質、行銷、業務、領導管理六大學院以及通識學程，更提供多樣化的培育計畫，針對不同職級或職務的同仁，打造全方位學習發展環境，讓員工能夠結合自己的專業、產業知識與領導職能，為組織創造最佳績效，達成企業永續發展之目的。

台灣東洋藥品董事長林全表示，建立以人才為優勢的企業才能引領創新，是深化企業永續發展的關鍵因素，但台灣東洋想做到的，不僅僅是企業永續，更是產業的永續，我們希望從校園紮根產學連結，超前部署台灣生技人才即戰力，為產業人才培育盡一份心力，也實現台灣東洋發揮企業影響力以促進產業共榮的永續目標。