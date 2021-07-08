〈緯穎股東會〉供給缺口仍逾1成 零組件下單最遠已到2022年底

雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 上半年營運維持高檔，副董事長暨執行長洪麗甯今 (8) 日表示，若沒有缺料影響，評估上半年整體出貨可以再增加 10%，但依目前供應鏈狀況判斷，下半年缺料狀況更嚴峻，緯穎對供應鏈下單，最遠也已下到明年年底。

因應產業缺料，洪麗甯不諱言，將把備料庫存、交付時間都拉長，運用營運資金，進一步搶料、確保營運最大化，以現階段亞洲到歐洲運輸時間，就從過往 4 周倍增拉長到 8 周，緯穎也積極備料，對上游供應鏈下單，最遠已下到明年底。

洪麗甯指出，上半年若沒有缺料問題，整體出貨可再增加 10%，現在每天都向上游供應鏈溝通、追料，除了部分如 Switch 是由客戶主導分配外，其他小零件都有缺料情形，內部也開始引進其他台系廠商供應鏈，若測試通過，就會拓展料源提升出貨。

展望未來，洪麗甯表示，產業上半年因仍有過去庫存可掃，供需缺口約 10%，影響相對有限，但依目前供需判斷，下半年缺料將加劇，預期本季缺口將大於第 2 季的 10%，第 4 季也不敢太樂觀，不過，緯穎在手訂單穩健，全年仍以優於去年為目標，年初訂定雙位數成長則還要觀察料況、匯率影響。

另一方面，英特爾 (INTC-US) 受 10 奈米製程延誤，宣布代號 Sapphire Rapids 的新伺服器 CPU， 將從今年底延至明年上半年才會量產，對此，洪麗甯表示，廠商都會備足因應，認為影響有限。