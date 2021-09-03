美政府計畫投資30億美元 以打造疫苗供應鏈

據報導，美國一名高階官員在週四 (2 日) 表示，美國計劃投資 30 億美元以打造疫苗供應鏈，致力於成為全球領先的疫苗供應大國。

白宮新冠肺炎顧問 Jeffrey Zients 在記者會上表示，這筆資金將重點用於新冠肺炎疫苗生產所需的原料製造商、以及用來填裝和包裝的設備。這 30 億美元的投資將用在美國企業，來擴大關鍵供應的產能。

Zients 也表示，投資重點的項目將包括脂質奈米顆粒 (LNP)、生物反應袋 (bioreactor bags)、輸送管、針頭、注射器和個人防護設備。白宮目前尚未決定哪些企業將能獲得投資。

美國政府計畫在本月晚些時候開始為美國民眾提供第三劑疫苗接種，目前正等待監管機構批准。美國也計劃在今年底前向其他國家供應數億劑疫苗。

根據聯邦數據顯示，隨著傳染性更強的 Delta 變種病毒持續傳播，美國新增確診病例數已從 6 月份的每日不到 1 萬例，激增至每日 15 萬例以上。

美國疾病控制與預防中心主任 Rochelle Walensky 表示，本週的每日平均死亡人數已從上週的約 900 人上升至 950 多人。

白宮首席防疫顧問佛奇博士 (Dr. Anthony Fauci) 週四表示，如果輝瑞和莫德納的新冠疫苗建議完整方案從 2 劑變成 3 劑，他不會感到驚訝。他補充，有理由相信，3 劑疫苗可提供更持久的免疫反應。他說：「如果要效果持久，那麼可能要將 3 劑方案當作常規方案。」