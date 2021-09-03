〈美股盤前要聞〉市場關注非農就業數據 美股期貨走升

美國今日將公布 8 月非農就業人數、8 月失業率、8 月服務業 PMI 等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 1.304%。美股期貨週五 (3 日) 走升，道瓊期貨漲 0.12%，標普 500 期貨漲 0.15%，那斯達克 100 期貨漲 0.08%。

1. 輝瑞、莫德納新冠疫苗完整方案改為 3 劑？佛奇：我不意外

白宮首席防疫顧問佛奇博士 (Dr. Anthony Fauci) 週四 (2 日) 表示，如果輝瑞和莫德納的新冠疫苗建議完整方案從 2 劑變成 3 劑，他不會感到驚訝。

佛奇在白宮 COVID-19 簡報會上表示，以自身為免疫學家的經驗，在大眾初次疫苗接種後幾個月，讓大眾多注射一劑，也許是最後一劑，有助於免疫系統成熟。「我必須說，如果完整疫苗接種方案是 3 劑，我不會意外。」

佛奇發表上述評論之際，拜登政府正準備在 9 月 20 日當週開始廣泛分發 Covid 加強針。

2. 博通財報財測優

蘋果供應商博通 (AVGO-US) 周四 (2 日) 美股盤後公布 2021 會計年度第三季財報優於市場預期，第四季財測也亮眼，博通預估，企業需求復甦力道優於第三季，第四季營收將保持雙位數成長，但正在謹慎應對未來可能的供過於求問題。

博通第三季營收年增 16% 至 67.78 億美元，執行長陳福陽表示，第三季實現創紀錄的營收，反映產品和技術在雲端、5G 基建、頻寬和無線傳輸等多個長期成長市場中的領導地位。

博通執行長陳福陽 (Hock Tan) 表示，企業端客戶正在加速復甦，各項業務表現強勁，第四季將保持雙位數年成長率。供應方面，該公司表示繼續保持交貨時間的穩定。

3. 維珍銀河遭美 FAA 禁飛

美國聯邦航空總署 (FAA) 周四 (2 日) 宣布正在調查維珍銀河 (SPCE-US) 在 7 月 11 日執行長布蘭森 (Richard Branson) 參與的任務中，出現偏離航線的異常狀況，並下令調查期間停飛。

維珍航空剛宣布新飛行任務，FAA 隨即宣布禁止維珍銀河駕駛太空船 2 號，「太空船 2 號在返航時偏離空中交通管制許可。在當局批准最終調查報告，或確定相關問題不會影響公共安全之前，維珍銀河太空船 2 號將禁止飛行。」

4. 彭博：Apple Watch 7 將有新尺寸 可見更多資訊

蘋果 (AAPL-US) 秋季新品發表會預定本月登場，據傳 Apple Watch 7 將擴增用戶可以同時處理的訊息量，把螢幕尺寸加大、邊框變窄，並推出新功能發揮大螢幕優勢，若消息為真，將是蘋果史上第二度把 Apple Watch 螢幕變大。

根據彭博知名科技記者 Mark Gurman 的報導，知情人士透露， 7 系列的錶殼尺寸 (頂部到底部的長度) 將變大，大尺寸版本為 45 公釐、小尺寸版本為 41 公釐，稍大於目前的 44 公釐和 40 公釐。

蘋果秋季新品發表會據傳將在 9 月 14 日登場，除了最受矚目的 iPhone 13 系列，還可望迎接新一代 Apple Watch 智慧手錶。

5. 通用再度宣布北美車廠減產

通用汽車周四（2 日）表示，由於半導體晶片持續短缺，9 月將再次大幅削減北美車廠產量。

通用表示，計畫增加或延長位於美國、加拿大、墨西哥的 8 家車廠停工時間，大部分工廠的減產措施將維持兩周，不過在美國印地安納州與墨西哥生產 Silverado 1500、Sierra 1500 皮卡的車廠，預計下周一（6 日）開始停工一周，並於 9 月 13 日恢復生產。

受停產影響的車型包括 Chevrolet、GMC 中型皮卡與貨車，還有 Chevrolet Trailblazer 以及北美各地的跨界休旅車（Crossover）。