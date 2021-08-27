特斯拉將在美國賣電 已向能源重鎮德州遞件申請

資料顯示，特斯拉 (TSLA-US) 已向德州當局遞件，申請直接販售電力給消費者。該公司在當地的大型電池已經啟用，這套擁有 100mw 電力的能源儲存設備的系統希望能連接德州電網。

Texas Monthly 報導，特斯拉子公司「特斯拉能源創投ㄍ公司」(Tesla Energy Ventures) 已在這個月稍早，向德州的公用事業委員會 (UPC) 提交申請。

如果獲准成為德州的電力零售供應商，特斯拉能源創投公司將和特斯拉的能源部門 (主要販售屋頂太陽能板) 共用員工，處理銷售和客服事務。

特斯拉在德州的大型電池位於休士頓附近的 Angleton。該公司雖然在加州的洛杉磯、蒙特雷以及澳洲的維多利亞漢雅德雷都設置大規模儲能系統，但大部分用來幫助其他公司發電和儲備能源，沒有一個和德州的系統一樣，準備直接出售電力給顧客。

今年 2 月一場暴風雪癱瘓德州電網，數百萬名住戶被斷水斷電好幾天，由於德州電網獨立於美國其他地方，一時之間無法靠其他州的奧援解圍。

德州大停電後，特斯拉執行長馬斯克曾在推特上批評，管理電網的德州電力可靠性委員會 (Electric Reliability Council of Texas，ERCOT)「一點都不可靠」。

後來的調查結果顯示，德州議會和主管機關 (包括 UPC 和管理石油天然氣產業的德州鐵路委員會) 疏於修補電網潛在問題，專家呼籲，德州應該建立有能力因應天氣變化的發電設施。