港交所：上市數量爆增 看好下半年IPO市場

周五 (3 日) 陸媒報導指出，港交所 (388-HK) 表示現在申請上市的企業非常多，港交所人手已快不夠用，主要因為赴港掛牌的公司越來越多元，港交所承辦單位需要更多專業背景人才。在最近 10 天，港交所已收到 20 家公司的上市申請。

港交所表示自從上市改革後，目前香港市場的基因已徹底轉變，從以前的傳統產業為主變為以新經濟、生物科技產業為主，上市審核變得更專業，監管難度也更大。

港交所提到過去 7 月和 8 月 IPO 的節奏並沒有第一季那麼快，因為很多基金經理人正在休假。但近期港交所收到的上市申請數量非常多，近 10 天來差不多有 20 家，估計下半年 IPO 市場會更繁榮。

而港交所上市新制度吸引新經濟公司前來掛牌，徹底改變香港資本市場生態結構。新經濟發行人在新股集資金額的前 10 大排名所佔比重持續提升，2020 年前 10 大 IPO 中有 7 席來自新經濟，2021 年前 7 個月，新經濟公司集資金額比重更高達 90%。

不僅是新經濟公司，港交所在吸引生物科技掛牌的能力也毫不遜色。目前香港已是全亞洲最大、全球第二大的生物科技企業集資中心。生物科技已成為香港成長最快速的板塊之一。截至 2021 年 8 月，在港交所掛牌市值超過 10 億美元的醫療健康公司已有近 70 家。

而港交所的成功蛻變也反應在股價表現上，今年以來港交所股價已大漲近 20%，相較於恒指今年表現仍下挫的成績，港交所表現一支獨秀，而港交所也是屬於少數能從中美緊張氣氛中得利的企業。

