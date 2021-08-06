中芯法說：供不應求至少延續至2022上半年 今年下半年報價有機會再漲

周五 (6 日) 中芯國際 (981-HK) 召開電話會議，會中聯合首席執行官趙海軍表示，公司第二季毛利率提升主要來自產能提升、產品結構調整和漲價。其中，漲價因素影響毛利率約為 9%。

趙海軍認為，目前全球半導體廠商產能擴建、市場交貨等都比較緩慢，供不應求的狀態至少持續至 2022 年上半年。由於疫情和國際不確定性等因素仍然存在，預計第三季和第四季報價仍可能持續向上走。

趙海軍表示，中芯 FinFET 工藝已經量產，每月 1.5 萬片，客戶多樣化，不同的產品平台都導入。這部分產能處於緊俏狀態，訂單不斷進來。

中芯第二季業績說明會上表示，未來北京新擴建的 12 吋產線及深圳產線的總產能將在目前北京 12 吋線產能基礎上翻倍，未來 R&D 支出將逐漸增加。

趙海軍預估第三季銷售無法繼續大幅成長，由於受到產能和利用率提升、客戶提拉出貨和漲價等因素影響，第二季的成長因素難以持續。

高盛維持中芯買進評等，目標價由 33.3 港元上調 12.9% 至 37.6 港元，同時調升營收預估 4%～10%，因中國客戶需求更強，及產品組合改善，並調升 2021～2028 年毛利率預測 1.6～7.7 個百分點，因產能利用率提升及平均售價更佳。