傳中國豁免赴港IPO陸企網路審查 港交所狂飆逾4%

周五 (16 日) 外媒報導指出，外傳中國當局有意讓赴香港公開上市的陸企免於申請網路安全監管機構的核准。受到利多消息的刺激港交所 (388-HK) 由黑翻紅一度大漲逾 4%，股價創 3 個月新高。

《彭博社》引述知情人士表示，近期中國相關監管部門的官員在與銀行業的會議上，傳達計劃對赴港上市的中國企業不做正式網路安全審查的安排，只有前往美國掛牌的公司才需要正式接受審查。

中國證監會及網信辦尚未相關報導做出回應。

知情人士透露，在新的海外上市監管框架下，所有中國要 IPO 的企業，包括前往香港上市，均需要獲得中國證監會的批准。但根據曾經與中國證監會溝通的銀行業表示，對於中概股上市的監管，他們認為前往香港上市的審核程序並不會跟前往美國上市一樣繁瑣。

7 月初中國線上叫車龍頭滴滴出行 (DIDI-US) 在美上市後不到兩天，中國即宣布對滴滴進行網路安全審查，並要求下架 App，不允許新用戶註冊。隨後中國國務院發布聲明稱，中國正考慮修訂針對科技股為主的中企海外上市規則，同時將加強對跨境數據流動和安全的限制。

中國監管介入之下，越來越多的中國企業放棄赴美首次公開募股 (IPO) 計劃。

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