小鵬8月汽車銷售達7214輛 超越蔚來排第二

中國三大造車新勢力之一的小鵬 (XPEV-US) 公布 8 月份新能源汽車銷售數字達 7214 輛，排名擠下蔚來 (NIO-US) 僅次於理想(LI-US)，名列第二，年增率 172%，月減率 10.3%。今年 1～8 月累積銷售量達 45992 輛，排名第三，落後於蔚來與理想。

7 月單月交車數量首度超過 8000 輛的小鵬，8 月份跌落至 7 千多輛。對此，小鵬表示主要是 G3 車型改款所致。小鵬特別提到，由於 8 月處於 G3 到 G3i 的生產切換，舊款 G3 只有 1000 輛左右的交車數，因此 8 月總交車數量比 7 月略有下降。而改款車型 G3i 在 9 月即將進入量產交車階段，9 月份交車數有機會再創新高。

同時，另一款全新車型小鵬 P5 將在 9 月 15 日正式上市並公布銷售價格，10 月起開始正式交車。

小鵬在 8 月份銷售量能順利超車蔚來，主要在於蔚來受到 8 月份南京疫情爆發，而 ES6、EC6 的 A/B 柱內飾板的供應商正處位南京高風險區，工廠停產一段時間，而 A/B 柱內飾板屬 JIT(just-in-time) 零組件，所以庫存非常有限，對 8 月份，特別是 8 月下旬 ES6 和 EC6 的生產造成很大影響。

此外，馬來西亞疫情也影響蔚來 8 月份的交車數量。馬來西亞的疫情也影響 ST 意法半導體的晶片生產，ST 是 Bosch ESP 的供應商，進而影響 Bosch 對蔚來 ESP 的供應。

至於 8 月另一匹黑馬哪吒，是中國五家造車新勢力中唯一出現雙位數月增率的車廠。其 8 月交車數達 6613 輛，月增率 10%、年增率 449%，連續 7 個月創下交車數新高。同時，今年 1～8 月，哪吒累計交車數達 33728 輛，是去年全年交車數的 2.2 倍。

哪吒除了售價親民，及堪稱銷量中堅的哪吒 V 銷售佳外，值得關注的還有售價區間為人民幣 9.98 萬～人民幣 15.98 萬元的哪吒 U Pro。在這一市場，燃油車之間的競爭激烈，哪吒 U Pro 作為新能源汽車與之近身肉搏，8 月的訂單數突破 3000 輛，交車數也逾 2000 輛的優異成績。

