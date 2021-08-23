港交所推A股指數期貨獲准 股價飆7%

受到香港證監會核准港交所 (388-HK) 推出 A 股指數期貨合約，為投資人提供一項重要且嶄新的風險管理工具。港交所爭取這項產品已經兩年，在取得許可後獲得中、外券商一面倒看好，立即上調目標價，刺激股價早盤最高一度來每股 494.6 港元，大漲約 7%。

同時中國證監會表示，港交所此舉有利於豐富境外投資人投資 A 股的風險管理工具，進一步吸引境外長線資金配置 A 股，鞏固和維護香港國際金融中心地位。

港交所將在之後推出 MSCI A 股 50 指數期貨的多，促使高盛、摩根大通及華泰證券立即調升港交所目標價。當中高盛將港交所目標價由 506 港元，大幅上調至 601 元，調升幅度約 19% 最激進；摩通及華泰則分別上調目標價至 580 港元及 534 港元。

(圖片: AFP)

目前，中國三大股票指數期貨產品在中國金融期貨交易所上市交易，分別是滬深 300 指數期貨、上證 50 指數期貨和中證 500 指數期貨。

而業內指出港交所推出 A 股指數期貨，能夠充實境外投資者投資 A 股的風險管理工具，有利於外資進行長線資金配置 A 股，也有助於進一步提高 A 股在國際指數中的納入比重。

在 MSCI 之前就 A 股納入比例進行的公開諮詢中，風險對沖及衍生品工具的採用是全球投資人考慮進一步提高 A 股配置比例的重要考量之一。