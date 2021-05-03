SPAC難管 傳港交所恐不推動

週一 (3 日) 港媒傳出原本港交所 (388-HK) 有意研究開放近行瘋行的 SPAC(特殊目的收購公司)相關規定，但隨著美國證交會開始緊縮監管，以防 SPAC 泡沫下，消息透露港交所可能打退堂鼓。

原本港交所最快 6 月底前就 SPAC 上市諮詢市場看法，但在香港證監會嗅到華爾街這波危險的氣息，使得市場對 SPAC 應否應引進香港開始出現雜音，業界多數人士估計 SPAC 最終落實機會低，但仍有少數中資券商在積極籌備中。

香港證監會對此消息沒有作出回應。

(圖片: AFP)

港媒報導指出，目前香港業內普遍對 SPAC 在香港落地信心不大，認為無必要浪費成本及人力在 SPAC 的籌備上。不過仍有少數中資券商正加足馬力準備，以積極態度應對 SPAC 未來在香港推行。



衛達仕律師事務所合夥人孫志偉指出，2019 年 10 月港交所修改上市規則打擊設立空殼上市公司、買賣空殼上市行為等，若此時引進 SPAC 將給予市場一個錯誤的訊號，以為港交所又放寬空殼公司的限制，容易引發市場混亂。

香港公共專業聯盟認為，SPAC 在港成行的機會低，因為目前香港上市條例已設有 21 章公司，若除去對 21 章公司的投資限制，便與 SPAC 形式相近，所以沒有必要再額外針對 SPAC 做準備。

無獨有偶的是，剛在上週末舉行線上股東會的巴菲特針對 SPAC 也表達不看好的立場。認為 SPAC 的瘋狂態勢不會永遠持續下去，並稱 SPAC 讓交易的競爭更為激烈。

他指出 SPAC 是現在資金的去處，錢在哪裡、華爾街就去哪裡。而 SPAC 在美國運作已有一段時間，但現在的情況是，如果你在要賣的東西上加一個大牌名字，幾乎可以賣掉任何東西。

