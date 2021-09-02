美銀指標接近賣出門檻 未來一年標普報酬率僅有6%

根據美國銀行 (Bank of America) 週三 (1 日) 的研究報告顯示，該行衡量股票投資者熱衷程度的指標表明，標準普爾 500 指數未來一年的報酬恐怕不如歷史平均。

報告中表示，賣方指標 (Sell-Side Indicator) 主要評估華爾街賣方分析師的信心，在 8 月份連續第二個月達到 59.5%，非常接近 60.1% 觸發賣出訊號的門檻，自 2007 年以來，該指標從未突破 60.1%。

美銀證券策略師 Savita Subramanian 在報告中表示：「目前的賣方指標預測，未來 12 個月的標普 500 的報酬率僅有 6%，遠低於全球金融危機結束後 12 個月平均預估值 13%。」

該指標目前處於自 2007 年 5 月以來最接近賣出門檻，在當時賣出訊號被觸發後，標準普爾 500 指數在隨後的 12 個月的總報酬為 - 7%。美國銀行表示，通常當指標接近賣出訊號時，接下來的 12 個月的總報酬僅有 62% 的機率為正，遠低於其他時期 83% 的機率。

標準普爾 500 指數連續第七個月上漲，在 8 月份上漲了近 3%，並在該月的最後一天以平淡的表現收盤。今年以來，標普 500 指數上漲了 20.4%。

美國財務研究與分析中心 (CFRA) 表示，在美股連續 7 個月上漲之後，股市如今面臨許多潛在風險，可能使得普遍被市場視為一年中最糟月份的 9 月，在今年將會名副其實。

9 月份所面臨的風險，包含即將在週五發布的 8 月就業報告，可能會影響到 Fed 將在 9 月 22 日召開會議上的縮表聲明決定。