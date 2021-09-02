蘋果讓步！媒體類app免抽成30% 明年初全球適用

蘋果公司 (AAPL-US) 做出重大讓步，該公司周三 (1 日) 與日本公平交易委員會 (FTC) 達成和解，將允許媒體類 app 繞過 App Store、供用戶連結到外部網站以進行支付，藉此化解存在已久的「蘋果稅」爭議。

這項 app 免抽成的措施明年初在全球生效，適用對象為所謂的「閱讀器」軟體，包括書報雜誌、音樂和影音串流 app，Netflix(NFLX-US)、Spotify(SPOT-US) 等公司將是受惠者，但不包括電玩遊戲類軟體。

最新舉措是蘋果與日本主管機關的和解內容，App Store 主管席勒 (Phil Schiller) 發布聲明說：「我們尊重日本公平交易委員會，也重視我們一起達成的事，這將讓閱讀器 app 開發商提升用戶便利性。」

世界各地主管機關正加強審查蘋果和 Google(GOOGL-US) 壟斷行動平台的情形，南韓國會日前通過一項劃時代法案，禁止蘋果和 Google 強迫開發者使用內建支付系統並抽成，該法案最快本月由總統文在寅簽字立法。

蘋果長期要求 app 開發商使用內建的「程式內購買」(in-app purchase) 系統，當用戶下載 app，蘋果能從中收取 30% 佣金。如今蘋果允許使用者在非蘋果網站支付，這些 app 開發商就能免抽成。

然而利潤更優渥的電玩類 app 不適用新政策，代表蘋果和 Epic Games 的訴訟並未因此畫下句點，負責審理此案的法官曾建議蘋果應該採納類似這次和解的措施。

彭博分析師 Matthew Kanterman 指出，電玩遊戲仰賴許多程式內小額付款，占 App Store 總消費金額約 70%。

他說：「蘋果 App Store 的壟斷情形逐漸被打破，允許 app 開發商讓用戶從外部網站登錄和訂閱，就是這個過程的縮影。但電玩遊戲尚未開放。」