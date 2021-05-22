樂繳30%蘋果稅！Snap執行長Spiegel： 沒有蘋果 沒有Snap

社交平台 Snap (SNAP-US) 執行長 Evan Spiegel 週五表示，Snap 很樂意為程式內 ( in-app) 購買交易支付蘋果 30% 佣金。

SNAP 執行長 Evan Spiegel (圖片: AFP)

Spiegel 在 CNBC《TechCheck》表示，「我們真的覺得，倘若沒有 iPhone、沒有蘋果創造的這個令人讚嘆的平台，就不會有 Snapchat 。因此，我不覺得除了支付 30% 費用以外，我們還有什麼選擇，我們很樂意付這筆以換取他們為我們提供的所有令人讚嘆的軟體技術，當然他們的硬體進化方面也是如此。」

Barry Diller (圖片: AFP)

Spiegel 的評論與商業大亨 Barry Diller 截然不同，後者甫於週五大肆抨擊蘋果對程式內（in-app） 交易抽佣 30% 的作法，稱自家公司「遭蘋果以令人作嘔超收費用了。」

「他們就是靠聲稱『我們把這筆錢全部用來保護我們這小小的 App Store』來合理化這作法，我是說，這根本是犯罪，好吧，這未來會是一種犯罪。」

Diller 的評論當日，也適逢蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 為 Epic Games 控告 App Store 佣金作法的反壟斷訴訟出庭發表證詞。

然而，Spiegel 稱蘋果一直是 Snap 的重要合作夥伴，也大讚蘋果為強化用戶隱私保障而變更最新版 iOS 的決定。

「蘋果為保障隱私所做的一切，我們真的與他們站同一邊。目前為止，我們幾乎 10 年前就開始為保障平台用戶隱私而做出投資，現在真的開始有了回報。」

針對蘋果隱私政策的變更對 Snap 廣告業務的衝擊，Spiegel 表示，公司一直努力協助其廣告客戶遷移至蘋果的 SKAdNetwork，這是蘋果用來協助廣告主衡量廣告效果的工具。

「目前為止，這種過渡對我們的業務來說進展順遂。」

前一日 Snap 召開年度夥伴峰會，宣布公司甫以 5 億美元收購英國公司 WaveOptics，以及讓新版 AR 眼鏡 Spectacles 亮相，具有新的電商功能，以及供創作者營利的新小費功能。