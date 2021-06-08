再轟蘋果稅！祖克伯：臉書至少2023年前不向創作者收費 到時要收也低於30%

臉書 (FB-US) 執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 週一宣布，臉書平台至少在 2023 年之前都不會向利用平台發布作品或宣傳活動的創作者收取費用。

祖克伯在臉書上發文表示，具體而言，臉書公司不會對任何線上付費活動、粉絲訂閱、徽章和臉書即將推出的獨立新聞產品產生的任何營收中分一杯羹。

在該發文中，祖克伯還直球攻擊週一召開 WWDC 年度開發者大會的蘋果 (AAPL-US)。

「屆時我們真的導入營收分潤制度時，一定會比蘋果和其他同業拿的 30% 還低。」他指的是蘋果對於在 App Store 上架的 app 內部銷售的所有產品或服務均抽佣 30%。

「我們還推出了一個新的支付介面，內容創作者可以看到不同公司的費用和稅收對其收益的影響。」

臉書和蘋果長期不睦，祖克伯此篇發文為最新證據。今年春季臉書 iOS 推出隱私新政策，增加了對廣告識別碼和程式追蹤的限制，讓小公司無法精準地投放廣告，使得以廣告營利的平台以及其提供免費服務的商業模式遭到動搖，首當其衝的臉書立即跳腳，多次在媒體上直接抨擊蘋果該作法「反競爭」。

然而，蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 也曾罕見地在推特 (TWTR-US) 回應這些「指控」，大舉用戶有「知的權利」大旗，聲稱臉書仍可繼續收集或追蹤用戶數據，但「iOS 14 中的 App Tracking Transparency 只是要求他們先徵求用戶的同意。」