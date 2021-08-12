美兩黨參議員提反壟斷新法 Google、蘋果App商店迎巨變

美國兩黨參議員周三（11 日）提出一項名為「應用程式市場開放法案」（Open App Markets Act）的新法案，防止蘋果 (AAPL-US) 的應用程式商店（App Store）與 Google 的 Play 商店（Google Play）壟斷市場競爭。

該法案由共和黨參議員 Marsha Blackburn 與民主黨參議員 Richard Blumenthal 共同提出，目的是透過規範應用程式商店營運與限制科技公司對軟體開發商的規範，促進市場競爭與保護消費者權益。這項新法案將徹底改變蘋果與 Google 兩家公司應用程式商店的商業模式。

該法案將禁止蘋果與 Google 強迫軟體開發商使用他們平台的支付系統 (in-app payment system)，也禁止兩家公司懲罰使用其他支付系統或在其他平台提供不同定價策略的軟體開發商。同時，該法案也禁止蘋果與 Google 使用非公開數據與第三方競爭。

除此之外，該法案還讓軟體開發商的應用程式可從第三方下載，不須透過蘋果與 Google 的商店，不過蘋果曾表示，若從其他管道下載可能會讓消費者手機的安全風險提高。

提出該法案的民主黨參議員 Richard Blumenthal 接受媒體採訪時表示，蘋果與 Google 聲稱嚴格控制應用程式商店是為保護用戶安全，但這只是維持其壟斷地位的藉口。他說：「蘋果與 Google 才是侵犯隱私與從軟體開發商竊取數據的一方，有了這項新立法，用戶隱私才能真正得到保障。」

此外，軟體開發商也對蘋果與 Google 抽取的高額佣金感到不滿，兩家公司表示，從軟體開發商抽取的佣金用於商店維護，也符合市場標準，但軟體開發商認為，他們並不反對抽佣以維護商店運作，但當前抽取的費用實在太高。

軟體開方商也不滿蘋果與 Google 利用優勢阻撓競爭，例如對蘋果最不滿的 Spotify 表示，蘋果自己也有音樂串流媒體服務，因此會「經常拒絕修復應用程式錯誤與功能改善」以阻擋對手競爭。

法案消息公布後，Spotify(SPOT-US) 法務長 Horacio Gutierrez 在聲明中表示贊同，他說：「這些平台業者掌控的權力對社會與經濟有巨大影響，如果不採取行動，他們將會維持對自己有利的規則，並對消費者、軟體開發商與樹會經濟造成進一步的傷害。」

另一家軟體開發商 Epic Games 的全球公共政策副總裁 Corie Wright 表示，該法案建立是爭取線上平台更平等的重要里程碑。Epic Games 目前因不滿應用程式商店抽傭過高，正與蘋果、Google 訴訟中。