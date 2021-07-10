不滿蘋果稅！IAC執行長：蘋果壟斷比谷歌更糟糕

IAC(IAC-US) 執行長 Joey Levin 週五（9 日）接受 CNBC 採訪時表示，蘋果 (AAPL-US) 將成為美國反壟斷的下一個目標，並認為蘋果比日前遭多名檢察長提起訴訟的 Google 還要糟糕。

Levin 在《Squawk Box》節目上說：「下一個輪到蘋果了，我認為蘋果在很多方面要比本週遭多名檢察總長聯合提起訴訟的 Google 還要糟糕。」

IAC 旗下網路服務子公司 Angi(ANGI-US) 應用程式在蘋果的應用程式商店（App Store）上架，Levin 稱蘋果逼各家公司使用 iOS 系統，且由於市場被壟斷，沒有辦法繞過，軟體開發商只能硬著頭皮被蘋果抽高成佣金。

蘋果曾替高成佣金緩頰，表示抽取的佣金用在維護與保障 App Store，讓每個軟體開發商都受惠，而且抽佣對象也因公司規模不同而有所調整：大型公司收取 30% 的佣金，小型公司則是 15%。

但顯然 Levin 並不能接受蘋果先前的說法，此外也支持美國 36 個州檢察長對 Google 提起反壟斷訴訟，稱其作法是「正確的」。

IAC 和 Expedia(EXPE-US) 的董事長 Barry Diller 上月接受採訪時也表示，蘋果以「令人厭惡的方式」對 App Store 上的軟體開發商收取高額費用。

蘋果與 Google 對此並未做出回應。

Google 的訴訟是反壟斷法針對大型科技公司一系列挑戰的最新案例，美國總統拜登也將簽署一項改革企業整合與反壟斷的行政命令。

Levin 補充說，市場需要競爭但也需要制定相關的法案作為配套，避免權力都集中在極少數的人手中。他也認為，法規實施勢一項棘手的工作，因為目前的法規往往有利現任者，並說如果能做好，將有利於創新。

不過 Levin 也不認為反壟斷立法會影響 IAC 的事業版圖擴張，他表示 IAC 已拆分出 Match Group(MTCH-US) 和 Vimeo(VMEO-US)，未來將專注收購「新領域業務」。