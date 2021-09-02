〈紐約匯市〉小非農遠遜預期 美元連四貶 歐元站上一個月新高 

美元周三 (1 日) 對主要貨幣走軟，連續第四天貶值，8 月就業報告登場前，先出爐的「小非農」ADP 就業報告遠不如市場預期。歐元則因通膨升溫疑慮攀升到一個月高點。

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.203%，並改寫一個月新低，報 92.376。

ADP 研究所周三公布，美國企業 8 月增聘 37.4 萬人，遠低於市場預估的 61.3 萬人，7 月人數修正為 32.6 萬人。接下來周四的初請失業救濟金人數、和備受矚目的非農報告，將供投資人判斷聯準會 (Fed) 的政策動向。

Western Union Business Solutions 資深市場分析師 Joe Manimbo 說：「經濟復甦一直走得不平穩，但如果非農就業也令人失望，就會讓 Fed 關上立即縮減購債的大門，讓美元陷入恐慌。」

自上周五 Fed 主席鮑爾透露縮表不升息以來，美元就一直飽受壓力。加上目前確診人數仍在激增，如果打亂經濟復甦，可能阻礙 Fed 退場規劃。

周三公布的其他經濟數據顯示，美國 8 月製造業景氣優於預期，儘管受到缺供影響，分項指標中的就業數據下降到 9 個月低點。

歐元兌美元上升 0.3% 至 1.1843 美元，盤中一度觸及 1.1857 美元，是一個月高點。

歐元區周二公布 8 月通膨率達到 3%，為 10 年高點，也遠超過歐洲央行 (ECB) 設定的 2% 目標。德國央行總裁 Jens Weidmann 表示，歐元區通膨有超過 ECB 目標的風險，ECB 應該準備結束 1.8 兆美元的緊急疫情資產購買計畫 (PEPP)。

Manimbo 說，這將讓人期待下周四的 ECB 決策會議，官員對量化寬鬆 (QE) 退場可能有激烈的辯論。

日圓兌美元微升 0.04% 至 109.91 日圓，英鎊兌美元也攀升 0.14% 至 1.3773 美元。

加密貨幣多上漲，比特幣漲 2.9% 至 48,521.68 美元。以太幣 (ETH) 上漲 8.18% 至 3,713.24 美元，盤中最高報 3,791.28，是 5 月 16 日以來最高。

截至周四 (2 日) 台灣時間約 6:00 價格：