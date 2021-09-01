〈台幣〉27.6字頭乍現 強彈變小升收27.742元

台北股匯今 (1) 日走勢脫鉤，新台幣兌美元匯率一早即升破 27.7 關卡，在外資匯入追捧下，一度升近 1 角，觸及 27.675 元，但進口商進場買匯抵銷部分漲幅，終場轉為小升 3 分，收在 27.742 元，為連 4 升，續攀 2 個半月新高。

熱錢持續回流，新台幣兌美元今天以 27.76 元開出後，盤中最高來到 27.675 元、強升 9.7 分，在亞洲貨幣中表現相對強勢。

隨著進口商陸續進場買美元後，新台幣升幅逐漸收斂，加上部分外資午後也轉為匯出，終場以 27.742 元兌 1 美元作收，升值 3 分，台北外匯市場成交值 10.53 億美元，元太外匯市場成交值 5.11 億美元。市場聚焦本周五即將公布的美國非農就業報告。

外資今天加碼買超台股 145 億元，累計 4 個交易日以來，已大買 782 億元，不過，加權指數終場小跌 16 點，以 17473 點作收。

根據央行統計，美元指數上漲 0.24%，多數亞幣對美元走弱，菲律賓幣重貶 0.62%，日圓貶值 0.53%，新加坡幣也貶 0.21%，不過，新台幣與主要貿易對手國韓元均呈升值走勢，分別升值 0.11%、0.2%，人民幣則在平盤整理。