美國20個主要城市6月房價漲幅破紀錄 房租也快速攀高

周二 (31 日) 公布的調查顯示，美國 20 個主要城市 6 月獨棟屋價格，較去年同期的漲幅創下紀錄新高。

截至 6 月的 12 個月，標普 CoreLogic Case-Shiller 房價綜合指數上漲了 19.1%，高於 5 月修正後的年漲幅 17.1%，這是自 1987 年以來，開始進行調查後最大的年度漲幅。按月計算，6 月房價較 5 月上漲 1.8%。

在這 20 個城市中，鳳凰城、聖地牙哥和西雅圖回報的年漲幅度最大。

標普 CoreLogic Case-Shiller 全國房價指數年增率 (圖表取自 Zero Hedge)

美國聯邦住房金融局 (FHFA) 周二發布的另一份報告顯示，截至 6 月份的 12 個月裡，美國房價指數創紀錄地上漲了 18.8%。以第 2 季價格計算，年增幅度為 17.4%。

FHFA 的指數是使用由房利美和房地美出售或擔保，抵押貸款融資的房屋的購買價格計算得出的。

Realtor.com 經濟研究主管 George Ratiu 表示，指數飆升凸顯了火熱的夏季房地產市場，買家準備用現金支付首付和低利率貸款，對數量正在縮減的待售房屋進行競價，推高了房價。

房價攀高之餘，房租也在上漲。房地產數據公司 Yardi Matrix 追蹤的數據顯示，今年截至 7 月，房屋租金要價上漲近 13%，是過去 5 年以來最高。

Yardi Matrix 指出，公寓要價租金也有所上漲，但速度較慢—截至 7 月，今年以來漲 8.3%。這種差異部分反映了在 Covid-19 疫情打擊後，市中心人口減少而需求減弱。

Apartment List 的最新數據顯示了類似的情況。這家房地產數據公司透露，其全國指數從 7 月到 8 月上漲了 2.1%，較前一個月的 2.5% 略有降溫，但自年初以來租金增長趨勢仍在繼續。