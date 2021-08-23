〈房產〉遞延買盤將出籠 全年土建融餘額可望突破2.7兆元登頂

台灣本土疫情 5 月大爆發，對房地產交易形成干擾，但地產業者則預期，在外銷產業出口強勁成長帶領下，加上國內資金充沛，遞延性買盤將持續出籠，進而帶動建商推案信心，土建融餘額可望攀升至 2.7 兆元，再創新高。

截至今年 6 月底止，國銀土建融餘額已來到 2.621 兆元，接下來如建商積極推案，年底前土建融餘額可望飆破 2.7 兆元大關，締造歷史新紀錄。不過，安信建經提醒開發商，由於營造成本持續攀升、且政策面可能隨著市場熱度進一步緊縮，業者若推案有資金需求，應儘早掌握行情。

由於 5 月本土疫情爆發與 7 月兩項不動產新制上路影響，使得建商推案較為保守、延後推案，土建融餘額增幅較年初來得小。不過，隨著疫情趨緩，房市將漸回歸原有交易秩序，在剛性的自住需求及遞延性買盤回籠下，新預售市場漸已恢復推案動能，全台不動產將續演資金行情。

安信建經總經理張峰榮指出，自 7 月以來，安信「代辦建築融資」服務詢問熱烈，代辦融資金額月評估約增 3-4 成，多數建商的推案動機來自於「剛性與置產需求穩定」、「遞延性推案」、「寬鬆貨幣及低利率資金行情」，以及「經濟成長帶動房市」等因素。因近年國際原物料價格與工資高漲推升營造成本，建商對於土建融需求更甚以往，尤其中、小型建商的資金需求壓力較往年更大。

安信建經認為，「經濟、資金、通膨」將成為鼓動下半年房市持續復甦的動力來源；受到這三大因素影響，民眾購屋信心上揚，房市將能維持熱絡的榮景。在房市持續復甦之下，建商推案信心將告別疫情陰霾，全台推案量穩步走揚，對於土建融資金需求將會明顯增加。

展望下半年，安信建經認為整體經濟環境有利於房市復甦成長，利多面有「經濟成長率坐五望六」、「低利、貨幣寬鬆」、「海外匯回資金逼近 3000 億元」、「外銷出口暢旺」、「景氣燈號續亮紅燈」，以及「民間購屋信心轉強」等有利因素拉抬，市場榮景是可以期待的。