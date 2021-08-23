7月五大銀行新承做房貸創今年次低 利率平歷史低點

台灣央行今 (22) 日公布 7 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，新承做購屋貸款 503.34 億元，較上月銳減 163.84 億元，創今年來單月次低，僅次於 2 月，而房貸利率 1.349%，較上月略減 0.004 個百分點，再度平歷史低點。

央行指出，7 月五大銀行新承做房貸較上月大減百億元，主要是反映六都買賣移轉棟數月減 27%。

央行進一步說明，7 月房地合一 2.0 上路，使換手潮和交屋潮提前湧現，再加上本土疫情爆發干擾 6 月看房人數，導致移轉棟數縮減。

進入 8 月後，央行認為，隨著疫情警戒降級，民眾生活逐漸恢復正常，房市需求將漸回溫，惟受到民俗月的影響，民眾過戶會相對避開農曆 7 月，據過去經驗來看，預料本月房貸水位仍將處相對低檔。

利率方面，央行認為，利率再度平歷史低點可能原因是房貸市場競爭激烈，其實差異不大，去年 5 月以來房貸利率大約維持在 1.349-1.37% 間。

據統計，北市 7 月建物買賣移轉棟數 1937 棟，月減 35%、年減 33%，新北市僅剩下 4460 棟，月減 20%、年減 27%，桃園為 3011 棟，月減 29%、年減 35%，台中市 2657 棟，月減 44%、年減 35%，台南市 2545 棟，月減 22%、年增 13%，高雄市 2981 棟，月減 29%、年減 18%。

房仲業者指出，7 月已明確感受到市場交易回溫，這波疫情對於房市影響最嚴峻的時間已過。

房價方面，從代表中古屋的信義房價指數來看，雙北地區月增 1.53%、年增 10.7%，其中，台北市月增 1.92%、年增 9.96%，新北市月增 1.01%，年增 11.71%，並未因疫情明顯影響房價。

央行不諱言，台北市自去年 6 月以來房價均為正成長，而新北市去年 7 月以來也是正成長，而房價受成本面因素影響很大，包括土地、建材等成本和缺工問題等。