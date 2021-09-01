【台新投信】新興債具雙高優勢 今年來資金月月淨流入 短天期債低波動耐震 布局首選

台新投信表示，新興市場債具有高經濟成長率及高息收雙高優勢，吸引國際資金持續湧入，今年來至七月為止，新興市場債? 月皆呈現資金淨流入的情況，累計已吸引大約 500 億美元的資金淨流入，其中企業債吸引約 126 億美元資金流入。展望後市，隨著新興市場國家疫苗施打率提升，後續可望迎來強勁的經濟成長，整體新興市場將持續獲得資金青睞。在布局上，短天期美債殖利率上彈和部分新興國家升息對大部分短天期高收益債券影響有限，在利差曲線較為平坦情況下偏好短天期債券，建議優先布局低波動的短天期新興債，以降低資產震盪風險。

台新新興短期高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人張瑋芝表示，新興市場債近期受到中國加強房地產監管及大地產商恆大財務危機的衝擊，指數呈現回檔。不過，中國房地產債券利差擴大並未造成新興市場系統性風險，儘管亞高收房地產利差自低點擴大超過 300bps，但整體新興市場高收益企業債利差僅擴大 16bps。2009 年以來中國 4 次緊縮房地產政策，多造成亞高收房地產利差擴大，但此次債券利差走寬幅度高於過去 3 次表現，或暗示中國監管政策進入新的層次，對長期發展不見得是壞事。 【個股僅為舉例，無特定推薦之意圖，亦不代表基金未來之必然持股】

張瑋芝指出，中國以前的政策階段是 "讓一部分人先富起來，但現在進入了一個強調" 共同富裕 " 的新階段，普通家庭的福祉將是長期的政策重點，而住房、教育和醫療保健是普通家庭的三大負擔，故整個中國房地產行業監管風險升溫，政府將持續推動開發商去槓桿，未來財務狀況和流動性良好的開發商融資渠道仍將保持通暢，足以應付緊縮政策，中國房地產債券跌深後，評價具吸引力，短期或有反彈空間。

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