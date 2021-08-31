好好基金平台Q4上線 首推基金交換向小資族招手

又有一家金融科技通過監理沙盒實驗，金管會核准落地的金融科技業者「好好證券」旗下的「好好基金平台」正式啟動，標榜除了傳統基金申購贖回機制外，投資人也可透過平台進行「基金交換」，預計第 4 季起投資人就能透過平台下單。

歷經 18 個月的監理沙盒實驗，好好證券終於獲得金管會核准，成為首家成功落地的金融科技業者，並於今 (31) 日舉辦基金平台啟動儀式，董事長楊少銘透露，目前已與 10 家基金業者敲定合作，預估到今年底前合作的基金業者可增至 20 家，目標會員人數為 1 萬人。

楊少銘受訪時表示，投資人可在線上在平台上開立帳戶，其中申購贖回採「先買後付」方式，其中申購最低門檻 2000 元，投資人只要在贖回時根據贖回金額收取 0.3% 手續費，但若贖回時報酬率為負者，就免收手續費。

此外，平台也提供「基金交換」，投資人在申購基金後可透過平台進行交換，且交換標的也不侷限相同基金，可進行不同基金的交換，至於交換方式則類似股票交易，以逐筆交易方式進行，手續費則為交換基金總值的千分之 1.4%。

楊少銘說，基金平台主要有基金贖回、交換與分潤等三種方式，預估基金資產規模達 400 億元時就能損益兩平，目標在三年內達成損益兩平。