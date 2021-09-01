印度晶片荒難解 鈴木汽車子公司估9月產量恐減少6成

彭博周二（31 日）報導，鈴木印度子公司、當地最大汽車製造商 Maruti Suzuki India 預估，由於半導體短缺影響生產，9 月汽車產量恐將銳減，只剩正常產量的 4 成左右。

Maruti Suzuki India 在提交給印度交易所的文件中說：「由於半導體短缺導致電子零組件供應吃緊，預計對汽車生產將產生不利影響。」該公司在印度哈里亞納邦（Haryana）的工廠與在古吉拉特邦（Gujarat）的代工夥伴鈴木汽車（Suzuki Motor）都將受到影響。

印度的汽車製造業正經歷有史以來最嚴重的放緩，在一波波新冠疫情的影響下，車廠與經銷商紛紛關閉。汽車生產除了因為全球半導體短缺而癱瘓以外，大宗商品價格上漲也導致業者投入成本提高。

Maruti Suzuki India 負責行銷的資深執行董事 Shashank Srivastava 表示，公司將在 9 月提高汽車售價，以抵銷鋼鐵與銅等大宗商品價格上漲。

當提及漲價是否會影響需求的問題時，Srivastava 說儘管市場不會輕易消化漲價，但訂單與零售模式反映出需求仍正面，該公司預期即使漲價，需求仍能保持穩定。

對於原物料成本是否已經觸頂的問題，他說，市場普遍的共識是第三季與第四季將趨於疲軟，但下降幅度不會太大，而不幸的是原物料價格已維持在高檔一年多。

Srivastava 在上月曾說，公司預計全球半導體短缺將持續維持一年時間，並正在調整生產，以配合晶片供應。

母公司日本鈴木汽車 8 月時曾警告，全球晶片短缺影響可能會持續到明年 3 月。日本鈴木汽車專務董事 Masahiko Nagao 表示，公司正在與供應商合作進行採購，將「迅速」解決這一問題。他表示，已開始與供應商進行長期採購合約談判。

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