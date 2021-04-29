印度氧氣供應吃緊 鈴木汽車工廠將全面停工

印度疫情快速惡化，當地政府下令將工業用氧氣轉為醫療用途，受此政策影響，鈴木 (Suzuki)(7269-JP) 在當地的汽車工廠也將暫時停工。

印度當地醫療用的氧氣嚴重不足，當地政府已經下達指示，將工業用氧氣轉為醫療用途，鈴木在印度的生意夥伴也可能在零件供給等方面發生問題。

鈴木印度子公司、同時也是當地最大汽車製造商 Maruti Suzuki 於 28 日 (週三) 宣布，位在印度北部的古爾岡 (Gurgaon) 工廠及馬尼薩爾 (Manesar) 工廠，將於 5 月 1 到 9 日暫時停工。

該公司表示，從目前狀況來看，氧氣應當用於救命。而伴隨著這項決定，該公司原本預定在 6 月實施的設備檢修也將提前。

Maruti Suzuki 董事長 R. C. Bhargava 在 27 日 (週二) 的財報說明會上對外表示，該公司的產能滿載。不過他也補充：「關於今後發展，誰也不知道會發生什麼事情」，語帶保留。

此外，同為鈴木印度子公司、生產汽車的 Suzuki Motor Gujarat，該公司位在印度古吉拉特州 (Gujarat) 的工廠也同樣實施停工。這也意味著鈴木在印度的所有汽車工廠將全面停工。

印度當地的新冠肺炎 (COVID-19) 患者正迅速增加，自從跨入 4 月之後，單日確診人數都超越 30 萬人、是去年疫情高峰時期的 3 倍以上。除了各地發布外出禁令之外，病床及氧氣也都嚴重不足。

鈴木的同業對手豐田汽車 (Toyota)(7203-JP) 也於日前表示，該公司位在印度南部卡納塔卡省 (Karnataka) 的工廠，由於檢修關係、從 4 月 26 日到 5 月 14 日期間暫停運作。