〈亞洲生技大會〉全球疫苗供給吃緊 台灣拚未來三個月接種率達65%

亞洲生技大會 (BIO Asia-Taiwan 2021) 主席李鍾熙今 (21) 日表示，今年全球疫苗總生產量約百億劑，但仍難滿足全球施打需求，國際疫苗廠訂單已排到明年，因此台灣採購才會如此困難。前副總統陳建仁補充，以目前陸續抵台的疫苗量來看，預期未來三個月，疫苗接種率可達到 65%。

李鍾熙指出，雖然全球仍有 200 支疫苗正在開發，但從已上市的國際疫苗廠來看，今年底前供應量約 100-110 億劑，若以全球 70 億人口、每人最少打兩劑估算，供需仍相當不平衡。

李鍾熙說，國際疫苗廠莫德納 (Moderna) 光是今年尚待出貨訂單金額，就高達 184 億美元 (約新台幣 5200 億元)，如果現今才向藥廠洽談訂單，不只採購困難度高，可能也難如期交貨。

陳建仁坦言，隨著變種病毒侵襲，台灣 5 月開始確診病例數居高不下，雖然今年無法取得足夠的疫苗量，但期望未來 3 個月，疫苗接種率可攀升至 65%。

陳建仁指出，從其他國家經驗來看，以色列去年底啟動疫苗接踵計畫，讓死亡率明顯降低，而智利雖然疫苗接踵率高，但普遍施打保護力較低的新冠疫苗，確診數與死亡率未趨緩，雖然透過疫苗預防疫情蔓延固然重要，但應須使用高效率的疫苗才能有效控制疫情。

台杉投資生技基金合夥人沈志隆則認為，去年初國際疫情惡化之際，台灣生技量能被國際看見並有機會讓產業翻轉，包括抗病毒藥物、疫苗、檢測試劑等，但礙於法規、臨床試驗等障礙因素，研發量能無法延續，也沒跟上國際腳步，此現象較可惜。

沈志隆指出，雖然國內疫情再度爆發，但生技產業仍有隱藏性研發量能，包括高階研發人員、創新題目等，有望透過過去的開發經驗，在未來兩、三年持續在產業拓展。