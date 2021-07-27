和康生私募引入台塑生醫 鐵三角共組生技大聯盟

和康生 (1783-TW) 今 (27) 日公告，將辦理私募普通股 753 萬股，每股 32.83 元，預計募集資金 2.47 億元，引進策略性投資人台塑生醫，台塑生醫將持股和康生 9.78%，加上大股東大江(8436-TW)，將共組生技大聯盟平台，搶攻醫材領域商機。

和康生為國內關節注射液及人工代用骨等醫材廠，掌握各類醫療等級膠原蛋白、玻尿酸關鍵技術，並擁有 50 張各國上市許可證；台塑生醫研發範圍涵蓋生活、生物、生化、醫療、醫材、醫藥等六大領域，與和康生合作後，將藉此跨入高階醫材技術。

大江與台塑生醫產品線重疊性高，包括各類清潔劑、保健食品、美容保養品與檢驗試劑等，不過大江布局全球市場完整，有全球 56 國客戶與科技研發製造技術，大江將帶領和康生、台塑生醫共組聯盟，並整合旗下產品線拓展到海外。

台塑生醫表示，為擴大生技領域版圖，除結合長庚醫學團隊發展關鍵技術外，也透過策略性合作，選定具有差異化、國際化標的，藉以加速跨入不同生技領域發展。

台塑生醫指出，配合公司多元發展，啟動投資組合調整，藉由申讓投資多年的聯生醫股權籌措資金，基於後續轉投資資金需求，台塑生醫將再申讓聯亞藥股票 1000 張，並投入其他的發展項目。

和康生今日同步公告財報，第 2 季營收 1.21 億元，季增 9%、年增 4.31%；毛利率 52.07%，季減 2.06 個百分點、年增 6.32 個百分點；營利率 16.53%，季減 2.86 個百分點、年增 3.4 個百分點；稅後純益 2139 萬元，季減 1.06%、年增 4.19%，每股純益 0.31 元。

和康生上半年營收 2.32 億元，年增 5.64%；毛利率 53.17%，年增 8.37 個百分點；營利率 18.25%，年增 7.35 個百分點；稅後純益 4301 萬元，年增 38.7%，每股 0.62 元。