Delta病毒來襲 新興債市烏雲罩頂

Delta 變種病毒肆虐印尼、菲律賓等亞洲國家，為亞洲新興市場債券帶來龐大壓力。

近月來，疫苗接種率相對較低的東南亞國家深受疫情所困，促使投資人要求更高的債券報酬率。

FactSet 數據顯示，5 月中以來，印尼的美元計價長期公債和美國公債利差已擴大 0.3 個百分點，菲律賓的美元計價長期公債和美債利差也擴大 0.6 個百分點，馬來西亞與美債利差同樣持續擴大。

利差擴大部分也和美國長債殖利率下滑有關，反映出全球投資人對美國未來的經濟實力有所疑慮，此外，聯準會 (Fed) 官員近期也不斷釋出縮減 QE 購債信號，計畫放緩購債步伐。

澳盛銀行 (ANZ) 亞洲研究主管 Khoon Goh 認為，美元持續走強，也進一步推高新興市場債發行國償還美元債務的成本。

隨著新興經濟體疫情飆升，年初時對經濟增長的樂觀情緒已不復存在。

法國巴黎銀行資產管理 (BNP Asset Management) 的新興市場債主管 Alaa Bushehri 指出，當時人們普遍認為疫情最嚴峻時期已經過去，信用風險正在下滑，新興市場政府與公司也積極發債，印尼光是在 1 月就發行了 10 年期、30 年期和 50 年期公債。

除了受 Delta 疫情干擾外，Bushehri 表示，市場情緒出現劇烈轉變，也和中國政府擴大監管互聯網、房地產等產業有關，這導致中企美元債市場出現震盪，且連帶影響投資人對整個亞洲信貸市場的興趣。