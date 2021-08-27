美股驚驚漲8月連10次創高 華爾街已開始建立避險部位

標普 500 指數在 8 月份創造 10 次紀錄新高，如今華爾街分析師對接下來走向看法分歧，由於現階段除了跟著牛市沒有其他選擇，買方 (Buyside) 迫於無奈只能增加避險部位以防萬一。

標普 500 指數 3 個月期偏斜指數 (賣權相對於買權的成本) 自 6 月底以來持續走升，目前已高於 5 年平均水準。Man Group 策略師表示，儘管短期平價 (ATM) 隱含波動率下降，但偏斜程度意味著市場對沖活動非常強勁。

標普 500 指數 3 個月期偏斜指數 (圖: Bloomberg)

此外，與經濟、產業周期密切相關的小型股近期表現不佳，小型股報酬相對大型股即將創下 10 年來最長連續落後的紀錄。採量化成長策略的 ETF 淨資金流入額，則高於追蹤周期類股的 ETF。

小型股與大型股報酬率差 (圖: Bloomberg)

在 Delta 變種病毒蔓延和聯準會 (Fed) 熱烈討論縮減購債之際，對風險容忍度高的投資者正在增加避險部位。此外，儘管標普周三再創新高，最新數據顯示，今年上半年大幅成長的經濟正在降溫，衡量美國企業活動的指標已放緩至 8 個月來低點。

Amundi SA 資深多資產策略師 Francesco Santrini 表示：「我們繼續布局風險資產，雖然總體經濟有彈性，但仍存在一些可能阻礙極高估值的隱憂，因此我們正在進行避險。我們認為現階段市場環境非常脆弱，貨幣政策正在影響市場走高的能量。」

Santrini 認為，接下來可能不會出現明顯的修正，下跌幅度約 5% 至 7%，但已經到了需要建立對沖部位的時候。

10 年期美債殖利率在 3 月底 達到 1.77% 高點後，殖利率一度急遽下滑，目前約 1.34%。美銀 (BofA) 預估，美債殖利率目前正處於上升趨勢的開始，意味著景氣成長類股、原油和銅將進入下跌趨勢。

(本文不開放合作夥伴轉載)