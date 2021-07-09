摩根大通：新興市場疫苗覆蓋率低 這五國最易受Delta病毒影響

摩根大通周四（8 日）一項分析發現，菲律賓、祕魯、哥倫比亞、南非與泰國這五個經濟體，是新興市場中最容易受到新冠變種病毒 Delta 影響的成員，主因是疫苗接種率較低。

報告分析 Delta 變種病毒的傳播與疫苗接種速度之間的關聯，疫苗接種速度越快，病毒傳播速度越慢，有些國家因疫苗接種速度緩慢，不足以阻擋該病毒更快的傳播速度。

這份報告也指出，即便 Delta 病毒株造成的住院率與致死率較低，但醫療系統仍承受龐大壓力，死亡人數也不斷攀升，升高政府在擴大或重新限制人們移動的壓力。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）的另一份報告顯示，由於移動限制解除，拉丁美洲經濟活動出現強勁反彈。

摩根大通表示，讓移動恢復正常的疫苗接種門檻因國家而異，因此做好將結果視為國與國之間的相對表現。

該報告的預估模型顯示，菲律賓、祕魯、南非、泰國、哥倫比亞要重回疫情前的移動水準，需花費最長時間，而新加坡、土耳其、印度與巴西則最短。

此外報告認為，拉丁美洲國家不太可能重新實施或延長移動限制。儘管該區域展現令人驚豔的韌性，但若人口移動趨勢保持上升，公共衛生環境惡化可能打擊投資人信心，並使成長面臨下行風險。