〈美股盤前要聞〉市場關注失業金數據 美股期貨漲跌不一

美國今日將公布失業金、第二季實質 GDP 季增年率修正值數據。美國 10 年期公債殖利率來到 1.531%。美股期貨週四 (26 日) 漲跌不一，道瓊期貨漲 0.07%，標普 500 期貨跌 0.07%，那斯達克 100 期貨跌 0.14%。

1. Salesforce Q2 優 企業需求強勁上調全年財測

Salesforce (CRM-US) 2022 會計年度第二季財報與第三季財測皆優於市場預期，並宣布上調全年財測，顯示企業端正加快 IT 數位轉型支出，且該公司也正透過併購擴大產品組合。

Salesforce 第二季營收 63.4 億美元，年增 23%。財務長 Amy Weaver 說，第二季表現超出公司原先預期，再度實現創紀錄表現，整個產品組合都有強勁需求。

第二季訂閱和支援方案為 59.1 億美元，年增 22%；專業服務和其他營收為 4.3 億美元，年增 37%

2. WSJ：威騰電子跳漲 收購鎧俠處深入談判階段

週三 (25 日) 《華爾街日報》報導，威騰電子收購 NAND 記憶體大廠鎧俠 (Kioxia) 處於深入談判階段，併購規模可能超過 200 億美元，最早可能在 9 月中旬達成協議，有望改變整個 NAND Flash 的市場生態。

消息人士透露，兩家公司之間的長期談判在過去幾週升溫，他們最早可能在 9 月中旬達成協議，將以股票支付這筆交易，兩家公司合併後，可能由威騰電子執行長 David Goeckeler 執掌營運。

該報導提到，由於談判還在進行當中，目前威騰收購鎧俠仍有變數，鎧俠還是有可能選擇首次公開募股 (IPO) 的計畫。

3. 達人爆料 iPhone 13 Face ID 大升級 果迷將能戴口罩解鎖

週三 (25 日) 根據蘋果爆料達人 Jon Prosser 的說法，蘋果測試新的 Face ID 硬體，果迷未來將能戴口罩解鎖手機螢幕。

蘋果爆料達人 Jon Prosser 週三獨家揭露，蘋果正在測試新 iPhone 13 的 Face ID 硬體，讓果迷能在戴著口罩或有霧的眼鏡時解鎖他們的 iPhone。

Jon Prosser 稱，蘋果 (AAPL-US) 正在使用不同款式的口罩或眼鏡進行大規模測試，目前還不清楚改良版的 Face ID 是否會今年 iPhone 13 或未來的 iPhone 機型而出現。

4. 嬌生追加第二劑疫苗試驗告捷 抗體提高至 9 倍

嬌生周三（25 日）表示，根據兩項早期臨床試驗的中期數據，在接種單劑嬌生疫苗後，若追加第二劑疫苗，受試者體內抗體會提高至 9 倍。

嬌生表示，此次試驗人群年齡層在 18 至 55 歲以及 65 歲以上，在施打較低劑量的第二劑疫苗後，產生抗體的反應明顯增加，是接種單劑疫苗者 4 周後產生抗體的 9 倍。

儘管疫苗試驗數據傳喜訊，但嬌生並未提及第二劑疫苗對變種病毒 Delta 與人體安全的潛在影響，而且兩項臨床試驗報告也尚未經過同儕審查 (peer-reviewed)。嬌生對此表示，這些結果是基於兩項試驗的中期階段得出。

5. Google 無人機事業起飛

Alphabet(GOOGL-US) 周三 (25 日) 公布，旗下無人機送貨事業 Wing 推出至今已經完成將近 10 萬趟任務，顯示已從實驗項目悄悄變身快速成長的事業。

Wing 在 2014 年展開一系列無人機測試，2019 年在澳洲開始提供服務，去年共在澳洲遞送 1 萬杯咖啡、1700 包零食和 1200 隻烤雞。

Wing 目前服務版圖包括澳洲、芬蘭和美國，未來預計拓展到全世界，將在幾個月內宣布新的城市和企業合作夥伴。