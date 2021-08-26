隱私權新政是良藥 蘋果2025年廣告收入有望破200億美元

投資機構 Erecore ISI 的分析師 Amit Daryanani 周三 (25 日) 表示，廣告業務是蘋果 (AAPL-US) 最被市場低估的一個業務，預估蘋果 2025 年廣告業務的營收將達到 200 億美元，是目前規模的 10 倍。

廣告營收是蘋果的高利潤來源，Daryanani 表示，儘管該業務目前僅約 20 億美元，但 2025 年將成長到占蘋果服務營收約 17% ，占總營收 5% ，但獲利占 EPS 比率能達 9%。

Daryanani 認為，蘋果目前廣告收入來自於 App Store 探索功能，但他認為蘋果有機會將 App Store 由內容提供平台轉變為內容發現平台。蘋果今年也在中國推出搜索功能，能進一步增加廣告量，擴展更多廣告收入的來源。

隨著蘋果廣告業務持續成長，該公司已採取措施改變數位廣告運作方式，包含軟體存取用戶資訊等新政策。

儘管此舉表面上可能是限制第三方廣告商的活動範圍，但 Daryanani 認為，藉由提高追蹤用戶困難度，能巧妙地驅使廣告業者花更多錢宣傳產品。

手遊開發商 Zynga (ZNGA-US) 近期便坦承受到蘋果新隱私權政策影響，為了增加更多新用戶，花費更多經費在蘋果的 iOS 平台上。

此外，Daryanani 表示，Roku (ROKU-US) 在電視機上盒業務獲取廣告收益的方法，以及谷歌 (GOOGL-US) 自地圖中置入廣告，都成為蘋果可以複製的策略。

谷歌今年有望自廣告市場賺得超過 2000 億美元的收入，儘管蘋果現階段不太可能與谷歌一較高下，但谷歌廣告營收規模顯示這塊市場規模龐大，也使蘋果 2025 年 200 億美元廣告收入的目標更有可能實現。

亞馬遜 (AMZN-US) 廣告業務也是另一例成功案例，Daryanani 表示，亞馬遜廣告收入從 2016 年的 30 億美元增長到去年的 210 億美元，意味著蘋果有望實現類似的軌跡。