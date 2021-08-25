庫克掌舵滿十年 蘋果身價漲六倍登美股市值王寶座

蘋果公司 (AAPL-US) 執行長庫克 (Tim Cook) 的任期在周二 (24 日) 屆滿十年，在他帶領下，蘋果成為世界上最有價值上市公司，即使規模龐大仍持續交出令人驚豔的財報，業務觸角多元。CNBC 細數他十年來的成就，與未來的挑戰。
營收增為當年三倍
庫克在接任執行長前就已是財務長，但比較他上任前一季和蘋果最近一季的營運表現，仍可看出蘋果公司規模變得多麼龐大。蘋果 2011 年會計年度第 3 季的營收為 285.7 億美元，本年度第 3 季 (截至 6/26) 為 814 億美元，幾乎是當年的三倍。
iPhone 營收為最近一季帶來將近 396 億美元營收，已經超過他 2011 年度第 3 季接任時全公司的業績。
股價和市值
在庫克上任首日買進蘋果股票的投資人想必笑得合不攏嘴，若在 2011 年 8 月 24 日投資 1,000 美元，持股價值截至本周一已經超過 16,866 美元，含股利再投資的年化報酬率超過 32%，優於標普 500 同期的略高於 16%。
蘋果市值 10 年來成長約 600%，目前超過 2.4 億美元，遠勝微軟和亞馬遜等科技巨擘。
蘋果正在執行庫藏股計畫，這會減少流通股數量，財務長梅斯特里 (Luca Maestri) 曾在 7 月透露，從 2012 年展開資本回饋計畫迄今，一共在庫藏股和股利方面投入超過 4,500 億美元。
蘋果的流通在外股數在 2011 年約 92.9 億股，2014 年曾以 7:1 分割股票、2020 年再以 4:1 分割，截至去年 10 月的流通股數約 170 億股，相當於 2011 年的 6 億股。這代表庫克上任以來，蘋果的流通股減少 35%。
新產品和服務業務
庫克在產品研發的參與程度沒有賈伯斯深入，但他在擴大蘋果生態系統方面很有一套。
蘋果這些年陸續推出令人驚豔的產品，例如 2015 年的 Apple Watch。蘋果從未公布這款穿戴裝置的銷量或直接營收，研調機構 Counterpoint 預估去年共賣出 3,390 萬支，遠超過排名第二的華為 (同期出貨量 1,100 萬支)。
蘋果 2016 年推出 AirPods，同樣從未揭露銷售相關數字，但根據 Strategy Analytics 統計，AirPods 占去年無線耳機銷售逼近一半。
服務事業也成為是帶動蘋果身價的新來源，2015 年起推出 iCloud、Apple Music、App Store、AppleCare、Apple Pay 等，這部分營收從十年前的 29.5 億美元成長到 2020 年度的 537.7 億美元，成為 iPhone 成長趨緩之後令人期待的營收來源。
iPhone 仍是營收主力，在剛結束的會計年度第 3 季占總營收的 47%。庫克上任至今，這款智慧手機從 3.5 吋螢幕、500 萬畫素相機的 iPhone 4，變成現在擁有三鏡頭、6.7 吋螢幕的 iPhone 12，價格當然也水漲船高，當年 iPhone 4 入門款為 599 美元，現在的 iPhone 12 Pro 起售價為 999 美元。
未來挑戰：反壟斷、新品方向
蘋果員工數從庫克上任時的 6.04 萬人，增加到現在的 14.7 萬人，營運遍布世界各地的結果，讓庫克必須小心處理與各當局的關係，例如中國、歐洲等地。
在自家國土，蘋果也面臨限縮科技巨頭權力的壓力，加州法官今年稍晚將宣判蘋果是否違反反托辣斯法，回應 Epic Games 提起的訴訟。
蘋果正在規劃多項新品。蘋果這幾年砸重金研發自動駕駛車，但發表日遙遙無期；健康領域除了 Apple Watch，尚無其他新發表；虛擬實境 (VR) 和擴增實境 (AR) 則面臨市場尚未獲得消費者關注的挑戰。