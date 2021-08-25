美銀：融資餘額由紀錄高點回落 是美股不利信號

儘管美股持續走高，但美國銀行 (Bank of America) 發現，融資餘額已經由峰值減少，這可能是美股即將走弱的信號。

美銀周二 (24 日) 發布報告指出，投資人最近一直在降低曝險，其中一個指標是融資餘額。據美國金融監管局 (FINRA) 公布數據，融資餘額由 6 月份創紀錄的 8820 億美元下降到 7 月份的 8440 億美元，降幅 4%。

與此同時，7 月份股市上漲 2.3%，創下歷史新高。

(圖表取自 advisorperspectives.com)

美銀技術研究策略師 Stephen Suttmeier 指出，槓桿率上升往往促使美股上漲，當融資餘額不再增加，說明投資人正降低桿槓，這種情況總令人擔憂。

Suttmeier 表示，雖然融資餘額的峰值並不總是與標普 500 指數的高點同時出現，但它們往往對股市不利。

美銀數據顯示，1928 年以來，融資餘額務達到峰值後，標普 500 指數有 71% 的機率，1 年期回報率為負，平均為 - 7.8%，中值為 - 10.7%。

Suttmeier 指出，如果 6 月被證實是融資餘額周期高峰，那麼這將與總統周期最疲弱階段的初期相吻合。這可能會在更大的長期牛市，中提供一個健康的休息期。

在此之前，融資餘額曾在網際網路泡沫前，以及 2008 年金融危機前 3 個月飆至歷史新高。