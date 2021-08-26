【Wen姐筆記】續攻月線？站穩比路過重要！

台股大盤逆轉空方慣性收上 5 日線後，昨日周選擇權結算，內外資法人助攻，莊家轉向用力收割空軍韭菜，讓加權指數重返半年線與 17000 點關卡，以 17045.86 點作收，成交值縮至 3640 億元。昨日多方大軍終於成功藉由電子半導體與航運金牌雙打組合，重返 17000 點，今日的硬仗為挑戰月線，站穩比路過重要! 多空強弱分界為 17077 點。關鍵點位為 16944、17055 與 17123 點。

多方昨日再度趕路連闖 16900 點與 17000 點城池，因此 16900 點最好能成功轉為支撐據點，16853 點為多方取得 17000 點挑戰權門票，不宜再棄守。16900 點兩端哨站為 16888 與 16919 點，16944 為 17000 點射門區，17000 點兩端哨站為 16977 與 17023 點。今日北上 17055 與 17100 點城池，17100 點兩端哨站為 17077 與 17123 點，如能闖過多方順勢還有機會挺進 17153 與 17200 點城池! 17200 點兩端哨站為 17182 與 17222 點。

但如 16853 點棄守，多方攻月線得調整腳步，最好能夠挺住 16800 點與 16747 點，16800 點兩端哨站為 16777 與 16823 點，如 16747 與 16700 點再度棄守，16700 點兩端哨站為 16683 與 16717 點，則本波反彈攻勢又將告一段落!

台股昨日重返 17000 點的功臣為電子半導體與航運，台積電仍可居首功，而且台積電已經示範率先重返月線，今日只要其他電子次族群與傳產族群不要扯後腿，加權指數攻上月線的機會很大! 不過關鍵仍在今天尾盤與明日，本周如能站穩月線，多頭將可暫時轉口氣，規劃下一波反攻劇本。

至於在個股選股部分，時間上為八月底，投資人可留意近日法人積極買超個股，當然技術面最好強於大盤，如大盤能站回月線，就儘量挑選已經站穩月線的法人買超股，卡位第三季作帳行情! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)