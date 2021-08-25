〈國泰金法說〉國壽上半年台股操盤狂賺24.8% 實現資本利得逾500億元

國泰金 (2882-TW) 今 (25) 日召開線上法說會，上半年在台股大賺 24.8% 表現最亮眼，也就是實現資本利得超過 500 億元，在目前已召開法說會的金控中操盤表現最佳。

今年上半年全球資本市場強強滾，國壽也趁勢大展身手，加碼台股 610 億元、國外股票 300 億元、海外債 900 億元，且在掌握市場脈動下，趁勢實現國內外股、國外債資本利得，整體國內外股票績效都達「兩位數」，其中在台股大賺 24.8% 表現最亮眼，遠高於去年底的 13.5%。

至於避險前經常性投資收益率降到 2.84%，低於去年同期的 3.12%，國泰金發言人鄧崇儀解釋，主要因 2020 年市場利率下滑，影響新佈建部位之利息收入；然今年上半年海外債新錢收益率高於去年同期，有助經常性收益提升。

如果以避險後來看，外匯避險策略操作得宜，今年上半年避險成本較去年下降至 1.39%，避險後投資收益率上升到 5.59%，遠高於去年同期的 3.78%。

至 7 月底，累計僅認列 94 億現金股利收入。鄧崇儀表示，主要是今年因疫情影響股東會延遲舉行，部分企業股利發放時程有所遞延，但是今年以來企業股利配發已恢復正常水準。

國泰人壽執行副總林昭廷進一步表示，台股 8 月有大幅度修正，國壽趁勢逢低買進股票，針對現金股利收入部分，如果投資的個股再漲上去，就會考慮資本利得，不會為了股息、賠了價差，但是整體來說，全年股利收入還是會優於去年。

國壽上半年帳面淨值 7369 億元，半年增加 158 億元。靈活操作實現資本利得挹注獲利，不過，今年以來美債殖利率回升，影響金融資產未實現損益降到 1347 億元，半年下降 599 億元。