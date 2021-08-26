輝瑞獲FDA全面批准 全美雇主硬起來 達美：不接種疫苗 就多繳200美元！

在美國食品和藥物管理局 (FDA) 完全批准輝瑞和 BioNTech 的新冠疫苗過後 2 日，達美航空對要求員工接種的立場更加強硬，週三通知旗下 6.8 萬名雇員必須接種疫苗，否則要面臨每週篩檢，且每月必須多支付 200 美元的醫療保險費。

此前 2 日，FDA 甫完全批准輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech (BNTX-US) 的新冠疫苗，達美航空 (DAL-US) 執行長 Ed Bastian 便制定新政策。

Bastian 在備忘錄提到，「由於 FDA 已全面批准，現在是接種疫苗的時候了，我們一直都清楚，在面臨全球健康危機之際，疫苗是保障群眾最有效的工具，這是我們為何額外採取強力行動以提高接種率的原因。」

達美航空自 5 月 17 日起要求所有新員工接種疫苗。

自 9 月 12 日起，達美航空未接種的疫苗的員工將必須每週接受篩檢，且在公司所有室內場所都必須配戴口罩。

自 11 月 1 日起開始，未接種疫苗的員工將被附加收取 200 美元醫療保險費。

「新冠疫情造成達美每人平均住院費 5 萬美元，若員工執意不接種疫苗，就必須支付該筆附加費，以解決對公司造成的金融風險。」

華爾街大銀行也硬起來

無獨有偶，高盛 (GS-US) 也同樣對美國辦公室全體雇員和客戶賦予接種疫苗的義務，自 9 月 7 日起，任何沒有完全接種疫苗的員工必須在家工作。

高盛銀行今年 6 月 14 日就讓幾乎全體 2 萬名美國員工返回辦公室，也將要求完全接種的員工必須每週接受新冠病毒篩檢。

高盛自週三起恢復辦公室公共區配戴口罩的政策，除了飲食需求，其舊金山和華盛頓辦公室雇員必須全時配戴。

花旗 (C-US) 和摩根士丹利 (MS-US) 也強制要求返回紐約辦公室的員工必須接種疫苗；摩根大通 (JPM-US) 採非常鼓勵的態度，但沒有強制要求。

在 FDA 全面批准輝瑞疫苗後，公家機關和愈來愈多企業認為疫苗接種成為義務，包括軍隊、紐約市公立學校教師和工作人員、紐澤西州的所有教師和州僱員、全國高校學生和教職員工、CVS 的藥劑師和迪士尼樂園 3 萬名工會成員。

許多企業一直在等能獲得法律保護的完全使用授權，但美國司法部 7 月裁定，緊急授權並不禁止雇主強制員工接種。

早在輝瑞獲得 FDA 全面批准前，已有企業強制員工接種，包括泰森食品 (TSN-US)、思科 (CSCO-US) 等。

微軟 (MSFT-US)、Alphabet (GOOGL-US) 旗下的谷歌，以及臉書 (FB-US) 也都將於 9 月起要求其美國設施的全體員工、商販和訪客提供疫苗接種證明。