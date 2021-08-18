美參議員呼籲拜登禁止TikTok 中國官方最新回應

鉅亨網編譯羅昀玫 2021年8月18號23點8分

週三 (18 日) 外媒報導，共和黨參議員盧比奧 (Marco Rubio) 呼籲美國政府禁止 TikTok。中國官方回應稱，盧比奧此舉是為了圖謀個人私利。

《The Information》週二報導，由大陸網信辦和財政部創立的中網投，以及中央人民廣播電台子公司、北京市文化投資發展集團等大陸官方機構共同持有的網投中文，目前已入股抖音的北京母公司字節跳動，還持有新浪微博大陸主要子公司北京微盟創科的股權。

川普政府 2020 年簽署行政命令，企圖封殺 TikTok 與 WeChat，禁止新用戶下載相關程式，但美國總統拜登於今年 6 月撤下了 TikTok、WeChat 的禁令。

共和黨參議員盧比奧 (Marco Rubio) 向美國總統拜登 (Joe Biden) 諫言稱，北京的侵略性清楚地表明，該政權將 TikTok 視為黨國的延伸，美國需要這樣看待它。

盧比奧提到：「美國必須建立一個標準框架，要求高風險的丶位於外國的應用程序在美國電信網路和設備上營運之前，必須滿足這些標準。」

TikTok 發布聲明回應，TikTok 由美國和新加坡的一個執行團隊領導，所提及的字節跳動在中國的子公司並沒有 TikTok 的所有權。

中國外交部發言人趙立堅週二回應，盧比奧稱美政府應該禁止 TikTok，這位美國政客為了謀求個人私利，罔顧事實，不知疲倦地發表反華言論，他注定會被掃入歷史的垃圾堆中。