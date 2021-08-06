〈財報〉投資歐洲、中國太沉重 超越肉類Q2虧損意外擴大 盤後挫近5%

超越肉類週四 (5 日) 盤後公布第二季財報，由於成本上升和業務投資拖累利潤率，虧損程度超出預期，該公司也謹慎看待今年下半年，盤後股價挫逾 4.5%。

最近時確認，超越肉類 (Beyond Meat) (BYND-US) 盤後下跌 4.73% 或 5.76 美元，報 116.06 美元。

第二季財關鍵數據 vs 華爾街預期 (根據 Refinitiv 調查)

每股虧損：(扣除疫情造成的費用) 調整後 31 美分 vs. 預期 24 美分

營收：年增 31.8% 至 1.494 億美元 vs. 預期 1.408 億美元

超越肉類公司表示，虧損淨額自去年同期 1020 萬美元擴大至 1970 萬美元，或每股虧損自 16 美分擴大至 31 美分，虧損加速是為支持擴張而進行的投資，例如增加員工人數和增加營銷支出，以及運費成本上升。

超越肉類營收占比 2/3 的美國市場，雜貨需求下降，因為該公司面臨著與一年前的艱難比較，當時消費者因應防疫居家限令而囤積食物。雜貨通路在超越肉類美國銷售額中佔比 3/4。

後疫情時代，消費者重返餐廳，美國食品服務銷售額是一年前的 3 倍以上。然而，該公司表示，銷售超越肉類「Sausage」產品的 Dunkin’s 門市數量大幅減少。執行長 Ethan Brown 表示，公司仍與 Dunkin' 合作開發新產品，並將香腸替代品分銷到美國西部地區。

美國以外地區，雜貨和食品服務的銷售額均上升一倍。超越肉類一直將歐洲和中國視為重要市場，是公司成為全球替代肉供應商計畫的關鍵一環，因此一直投資擴大這些地區的生產能力。超越肉類該季首次在歐洲推出無肉肉丸。

第三季財測 vs. 華爾街預期

營收：1.2 億美元至 1.4 億美元 vs. 1.533 億美元

超越肉類預期，食品服務銷售成長放緩，因為餐廳、自助餐廳在第二季已重新補貨，填滿空蕩的冰箱和冷凍櫃。

Brown 在財報電話會議表示，由於 Delta 新冠變異病毒興起，以及勞動力短缺，一些餐廳在補貨下訂方面更加保守。他甚至提到，勞動力問題至少使公司推遲一項食品服務，到明年初才推出。

Delta 變種病毒已成為美國新冠疫情的主導，近幾週病例激增，尤其是在疫苗接種率低的地區。儘管許多餐廳表示，迄今尚未看到營收有什麼實質性的衝擊，但一些地區已開始實施防疫限制，例如紐約將要求某些室內活動 (例如在室內用餐) 提供疫苗接種證明，而這恐會挫傷餐廳銷售。

Brown 說：「我對前景抱持樂觀看法，但是，有鑑於近期新冠病例增加，可能會擾亂需求模式，所以對今年餘下時間保持謹慎態度仍是合宜。」