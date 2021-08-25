〈貴金屬盤後〉市場靜待Fed消息 黃金守住1800美元關卡 收近3週高點

週二 (24 日) 交易，黃金期貨價格收高，擴大了前一日漲幅。前一日黃金甫因美元走疲而 3 週來首度收在 1800 美元關卡上方。

投資者正在等待一年一度的傑克遜霍爾 (Jackson Hole)央行貨幣政策研討會，美聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週五可能會在會議上表示，央行將放緩每月購債腳步。金融危機期間，央行每月採購美國公債和抵押貸款支撐的證券 1200 億美元，以支撐金融市場度過去年春季新冠疫情最艱苦的時期。

Libertas 財富管理集團總裁 Adam Koos 表示，「鮑爾有很難的工作要做，可能比過去 20 年來所有 Fed 主席面臨的工作都還要艱鉅。如果他縮表速度太快，可能就會引發最大的問題。這個市場很脆弱，而黃金投資者知道這一點。」

「但倘若我們開始看到市場對 Fed 政策做出反應，包括升息和美元上漲，黃金將難以維持漲幅或尋找動力。」Koos 說。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 2.20 美元或近 0.1%，收每盎司 1808.50 美元，連續 2 日收登 1800 美元關卡以上，且為最活躍契約價格自 8 月 5 日以來最高收盤價。

黃金投資者適應美元交易，ICE 美元指數在歷經週一下滑 0.6% 後，週二持平。

Zaner 分析師 Peter Grant 表示，「在 Delta 變種病毒引起市場擔憂之際，黃金搭上了順風車。現在市場預期已經被推到 Fed 可能開始縮表。同樣的，美元也脫離高點，為黃金提供額外提振。」

美元走疲有助於推升美元計價的黃金價格，因可提高對海外買家的吸引力。

「長期而言，投資者也正在等待通膨的爪子是否會抓住我們生活的經濟環境，或者這同樣的爪子將縮回到過去二三十年，我們習慣的 2%-3% 的通膨率。」Koos 說。

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