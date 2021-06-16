線上運彩DraftKings遭空頭揭黑市、洗錢等犯罪交易 股價跌逾4%

曾狙擊電動車新創 Lordstown 的知名放空機構興登堡研究公司 (Hindenburg Research) 周二 (15 日) 對運彩公司 DraftKings 採取行動，認為該股涉及洗錢等交易，繞過法律並掩飾其黑市業務，消息傳出後該股下跌逾 4%。

興登堡表示，DraftKings (DKNG-US) 是採三方合併的方式上市，除了特殊目的收購公司 (SPAC) 外，還與歐洲一家 SBTech 遊戲技術公司合併， SBTech 是該股重要的營收來源，佔總營收的 25%。

興登堡說，根據 SBTech 前員工以及美國證券交易委員會 (SEC) 等機構審查文件內容，兩家公司合併後納入黑市、洗錢與組織犯罪的交易，SBTech 在黑市中擁有長期且持續性的經營記錄，約有 50% 的收入來自禁止賭博的市場。

興登堡發現，DraftKings 上市至今內部人士已拋售超過 14 億美元的股票，其中 SBTech 創始人一個人便出售約 5.68 億美元。此外，該機構也將 DraftKings 與競爭對手進行估值比較，質疑該公司在競爭激烈的運彩領域的促銷支出和未來潛力。

DraftKings 自去年通過 SPAC 上市以來，一直是華爾街表現最好的股票之一，該公司股價宣布上市至今已上漲 398%，周二興登堡發布放空報告後股價下跌 4.17%，報每股 48.51 美元。

DraftKings 發布聲明表示，對 SBTech 的商業歷史感到滿意， 2020 年與 SBTech 合併完成前已對他們的業務實踐徹底審查，目前不會對前 SBTech 員工的指控發表評論，並稱興登堡報告是由空方所撰寫，動機是壓低股價。

除了 DraftKings 外，興登堡先前還對電動車新創 Nikola(NKLA-US) 和 Lordstown(RIDE-US) 發動攻擊，這兩家公司被狙擊以來接連傳出高層更替、股價下跌。

興登堡還在 2 月也曾對 Clover Health (CLOV-US) 發布展望悲觀的報告，但並未明確表態放空，但該股隨後連跌幾個月，直到 6 月初才在 Reddit 散戶的擁簇下反彈。

美國最高法院 2018 年為廣泛合法化博弈鋪路以來，運彩公司蓬勃發展，加上疫情期間一些州為了在經濟衰退期間支撐預算，加快運彩、線上博弈的發展，相關線上博弈類股受到市場買盤青睞。