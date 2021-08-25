〈美股盤前要聞〉市場觀望全球央行年會 美股期貨小跌

今年全球央行年會傑克森霍爾 (Jackson Hole) 即將召開，Fed 主席鮑爾將出席致詞，市場預期鮑爾將針對縮減 QE 購債放出更多線索。美國今日將公布 7 月耐用品訂單月增率數據。美國 10 年期公債殖利率來到 1.309%。美股期貨週三 (25 日) 小跌，道瓊期貨跌 0.04%，標普 500 期貨跌 0.08%，那斯達克 100 期貨跌 0.13%。

1. SEC 嚴審中概股 逾 250 家在美上市中企財報揭露新規定

美國證券交易委員會 (SEC) 主席詹斯勒 (Gary Gensler) 周二表示，將要求超過 250 家在美國掛牌交易的中國企業，明年初開始，需在財報告知投資人潛在的政治和監管風險。

詹斯勒接受彭博訪問表示，明年初開始，將要求在美上市中企加強財報資訊揭露，包括說明公司是否在他處設置空殼公司。此舉目的在提供給投資人「完整而公平的公開資訊」。

最新舉措是 SEC 對中國加強科技公司監管的回應，但詹斯勒周二拒絕評論滴滴 (DIDI-US) 上市風波。SEC 上個月宣布暫緩受理中企 IPO，直到業者改善資訊揭露。

2. 英特爾交貨延期 美能源部將向 Nvidia 採購超級電腦應急

路透 (Reuters) 周二 (24 日) 引述消息人士報導，美國能源部 (DOE) 旗下阿貢國家實驗室 (ANL) 將向 Nvidia 與超微購買超級電腦，原因是英特爾超級電腦已延後交貨長達數月。

消息人士表示，美國規模最大實驗室 ANL 這次向 Nvidia 、超微購買代號為北極星的超級電腦，將不會取代英特爾「極光」超級電腦，北極星將成為極光的軟體測試機。

消息人士說，北極星超級電腦採用 Nvidia 的 A100 GPU 和 AMD Milan 伺服器 CPU，雖然北極星超級電腦具備百萬兆次運算能力 (ExaFLOP)，但效能仍不如極光超級電腦強大，大部分運算速度較慢。

3. 爆料達人 Dylan：MacBook Pro 將有 14 和 16 吋 採 M1X 晶片

自稱是 iOS 開發者、Apple 分析師的 Dylan 在他的推文爆料，受到眾人期待、可望在這個秋天亮相的美國蘋果 (AAPL-US) 全新 MacBook Pro 筆電，將有 14 吋和 16 吋兩種選擇。而不論是哪種尺寸，也都將搭載蘋果的「M1X」晶片，在性能上沒有區別。

針對價格問題，新款 14 吋 MacBook Pro 的價格，應該會落在現行款 13 吋 MacBook Pro 高階機種及 16 吋 MacBook Pro 之間。若說得更仔細一點，新款 14 吋 MacBook Pro 的價格，應該會比較接近現行款 16 吋 MacBook Pro。

4. 女股神伍德：對中國市場看法樂觀多於悲觀

「女股神」伍德（Cathie Wood）周二（24 日）接受彭博專訪時表示，儘管中國政府祭出監管制度讓許多科技公司受影響，但從長遠的角度來看，對中國仍持樂觀看法。

伍德表示，方舟投資對中國公司進行分類，找出哪些公司是受中國政府喜歡的，目前較青睞整合食品雜貨、物流與製造業領域的公司。

伍德在同日的採訪中也替特斯拉 (TSLA-US) 說話，表示她的分析師被上周 AI 日公布的內容震撼了。伍德還說，最近美國汽車銷量下降不僅是因為晶片短缺，而是往「電動車大規模轉型的開始」

5. 迷因股意外飆升

據報導，在沒有明顯題材的情況下，包括美國連鎖電影院 AMC Entertainment(AMC-US) 和 GameStop(GME-US) 在內等熱門迷因股在週二飄漲。

標普 500 指數在週二再創歷史收盤新高，但其實三大指數的漲勢溫和，道瓊指數終場僅微升 0.09%，標普 500 指數小升 0.15%，那斯達克指數小漲 0.52%。

儘管如此，數檔迷因股仍然意外飆漲，GameStop 股價週二上漲 27.53%，AMC 股價上漲 20.3%，Clover Health Investments(CLOV-US) 上漲 9.9%，Koss Corp(KOSS-US) 上漲 4.4%，Robinhood Markets(HOOD-US) 上漲 9.0%。

Ortex 聯合創始人 Peter Hillerberg 表示，過去一個月中，被大量做空股票的波動性較今年初時緩和了不少。但是，今天可以看到這種情況已經結束。Hillerberg 指出，光是 AMC 和 GameStop 的股價上漲，就為做空者帶來了近 10 億美元的虧損。