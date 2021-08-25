人行打雞血 阿里巴巴、騰訊等中企大回彈！女股神搶購京東ADR

中國科技股 ADR 週二走漲，阿里巴巴、京東和騰訊都取得引人矚目的漲幅，不久前才稱拋售中企股的「女股神」 Cathie Wood 又回到市場上。

先前因中國當局監管力度加大，方舟投資 (ARK Invest) 旗下最大的基金 ARK Innovation (ARKK) 在 7 月底拋售幾乎所有中國股票。如今因監管前景變得更加明朗，以及投資者尋找買入機會，中概股大幅反彈。

方舟投資搶購京東 ADR 164889 股。在京東公布第二季獲利優於預期後，其香港交易股價週二飆升 15%，隨後 ADR 勁揚。

阿里巴巴 (BABA-US) ADR 週二上漲 6.61%、京東 (JD-US) 飆升 14.44%、騰訊 (TCEHY-US) 勁揚 9.49%，以及百度 (BIDU-US) 大漲 8.63%。

中國人行 (PBOC) 承諾保持貨幣政策穩定似乎也推動了這波漲勢。PBOC 週一晚間聲明，將繼續做好跨週期設計，保持貨幣政策穩定，並以適度的貨幣增長支持經濟高質量擴張。

NatAlliance Securities 國際固定收益主管 Andrew Brenner 報告指出，中企在亞洲股市大漲，以及大宗商品價格飆升，新加坡的鐵礦砂隔夜一度上漲 10%，「這些全都能與人行聲明連結起來。」