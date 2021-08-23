〈美股盤前要聞〉美將公布8月製造業、服務業PMI 美股期貨小升

美國今日將公布 8 月製造業及服務業 PMI 初值。美國 10 年期公債殖利率來到 1.273%。美股期貨週一 (23 日) 小升，道瓊期貨漲 0.38%，標普 500 期貨漲 0.30%，那斯達克 100 期貨漲 0.28%。

1. 比特幣突破 5 萬美元大關

隨著加密貨幣在近日持續反彈，比特幣在週一 (23 日) 再度突破 5 萬美元大關，創下 3 個月多以來的新高。

比特幣在週一重新站上 5 萬美元，截至發稿前，暫報 50,264.36 美元。過去 24 小時內上漲 2.74%，從 7 月的低點上漲約 70%，其他加密貨幣也隨之走升。

在過去的幾天裡，有兩項消息對加密貨幣帶來了正向的影響。美國最大加密貨幣交易所 Coinbase 上週表示，將在自家的資產負債表上增加 5 億美元的加密貨幣，並計畫將 10% 的利潤投資於加密貨幣。另外，PayPal 也宣布將在英國推出新的服務，使用戶可以在英國購買、持有和出售加密貨幣。

2. 零件供應不足 特斯拉部份車型停產、交車期延長

CNN 報導指出，受到汽車零組件供應短缺衝擊，導致特斯拉 (TSLA-US) 的工廠暫時關閉受到影響的車型。特斯拉的美國官網顯示，除了 Model 3 和 Model Y SUV 外，其它車型的交車時間都被延後到今年年底甚至明年。

CNN 報導稱，Model 3 最高階的 Performance 版本預計 4～6 周內交車，中型 SUV Model Y Performance 版本交車時間則約在 5～6 周。不過旗艦車型 Model S Long Range 版本和最高等級 SUV Model X 得等到明年 3、4 月才能交車。

3. 通用擴大 Bolt 電動車召回

美國汽車大廠通用汽車 (GM-US) 宣布將斥資 10 億美元召回旗下大約 7.3 萬輛 Bolt 電動車 (EV)，主因為電池製造缺陷存在火燒車風險，並表示將向 LG 化學旗下電池供應商 LG Energy Solution 求償。通用汽車盤前股價下跌 2.36%。

此次召回主要涵蓋 2019 年至 2022 年的車型，並且在著火風險沒解決前，將無限期停止 Bolt 電動車的銷售。，預計將多出 10 億美元成本，加上前幾次召修，總成本增為 18 億美元。

通用表示，將要求電池供應商 LG 補償，LG 表示，正在確保召修順利進行，「準備金和成本的分攤比率，將依據通用、LG 電子和 LG Energy Solution 正在進行的聯合調查結果決定。」

4. GlobalFoundries：解決晶片短缺 全球產能要在 8-10 年翻倍

美國晶圓代工廠 GlobalFoundries 執行長 Tom Caulfield 周一 (23 日) 表示，晶片行業將需要在未來 8-10 年將產能翻倍，才有望解決短缺問題，以及供應鏈安全上政府日益增長的擔憂。

Caulfield 認為，晶片行業將需要在未來 8-10 年將產能翻倍，過去半導體花了 50 年，才成長為 50 億的產業，現在要在 10 年達到這一水準。

GlobalFoundries 在 6 月份宣布將斥資超過 40 億美元，擴大在新加坡的晶片製造設施。今年 7 月，它表示將投資 10 億美元，提高紐約的產能，並尋求美國政府以及客戶的投資，在當地增建一家晶片工廠。同時，它計畫再投入 10 億美元，用於擴大在德國的生產能力。

5. 美國副總統：與新加坡達成一系列協議 將啟動高級別供應鏈對話

美國副總統賀錦麗 (Kamala Harris) 周一 (23 日) 表示，已經與新加坡就網路安全、氣候和公共衛生，達成一系列協議，包括一個高級別的供應鏈對話。

賀錦麗與新加坡總理李顯龍發表聯合聲明，宣布啟動成長與創新夥伴關係計畫 (Partnership for Growth and Innovation)，將重點關注數位經濟、能源與環境技術、先進製造業和醫療健保領域。

在前往東南亞之前，賀錦麗表示，她與通用汽車執行長 Mary Barra 進行了交談，討論了全球晶片短缺以及美國對印太地區國家在技術上的依賴。她認為，半導體供應鏈問題非常真切。