〈每周CFTC報告〉投機者增加歐元多頭布局 黃金淨多單回升

本周美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，截至 8 月 17 日當周，大型投機者小減美元指數多頭押注，擴大看多歐元布局，歐元淨多單一口氣上升約 2.3 萬口，對日圓的空頭部位繼續增加。在商品部分，投機者對黃金及石油的多頭押注均上升，一改過去一段時間的減持做法。
美元與外匯
截至 8 月 17 日當周，投機者持有的美元指數淨多單減少 115 口，至 19211 口。
美元指數上周漲至今年新高，因交易員開始預期，聯準會退出刺激計畫的速度快於預期，不過投機者小減多頭押注。
其他貨幣部分，最大的變化發生在歐元，投機者增加淨多單逾 2.3 萬口，歐元過去一段時間走弱，投機者一路減碼多頭直至本周。市場預計，歐元區 PMI 有望好於預期。
具體為：
- 歐元淨多單增加 23783 口，至 57640 口；
- 英鎊淨多單減少 2419 口，至 4651 口；
- 日圓淨空單增加 2551 口，至 63208 口；
- 瑞士法郎淨多單減少 4131 口，至 5547 口；
- 加元淨多單減少 3805 口，至 2660 口；
- 澳幣淨空單增加 1054 口，至 50367 口；
- 紐元淨空單減少 797 口，至 235 口。
黃金、白銀及原油
黃金淨多單增加 23136 口，至 191542 口。
白銀淨多單減少 3254 口，至 21220 口。
WTI 原油期貨淨多單增加 3910 口，至 404323 口。
黃金在 8 月後半月有所反彈，一改月初的動盪，相較之下，大型投機者在先前加速減持多頭之後，本周淨多單增 2.3 萬口，至超過 19.1 萬口。
市場擔憂 Delta 變種病毒快速擴散打擊需求，油價持續下挫，不過投機者在此前快速降低多頭水位之後，本周小幅增加淨多單布局，至 40.4 萬口。