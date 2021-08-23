聯準會料啟縮減量寬 美元指數跳漲

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國聯準會會議紀要顯示有可能將在今年開始縮減購債規模，此外，美國近期經濟數據好壞參半，製造業數據小幅優於預期，然而零售銷售成長萎縮，美股下跌 0.6%；

2. 日本新增確診人數創新高，地方醫療資源進入緊繃狀態，儘管核心機器訂單年增率優於市場預期，日本股市依舊下跌 3.4%。

新興市場

1. 中國政府監管措施不斷，大咖投資人減碼相關股票，本週公布之經濟數據皆不如預期，顯示中國經濟正面臨較大挑戰，中國股市下跌 7.0%；

2. 台灣即使經濟數據不錯，但在先前的熱門股漲多拉回的情形下，單週下跌 3.8%。

債券市場

1. 新冠肺炎病毒蔓延，加上市場觀望美國聯準會動向而趨於避險，美國 10 年期公債殖利率下降至約 1.25%，美國政府公債上漲 0.4%；

2. 全球高收益債利差微幅擴張，指數價格下跌 0.4%，新興市場債利差則小幅收斂 1 個基點，指數價格小漲 0.1%。

原物料、匯率

1. 聯準會釋出鷹派訊息，美元指數大幅上升 1.1%，新興市場貨幣則下跌 0.7%；黃金價格則在縮減量化寬鬆與避險情緒兩方力道的拉扯下，將近維持平盤；

2. 中國經濟數據令人失望，且 Delta 變種病毒令部分國家再啟封鎖，油價出現明顯下跌 7.6%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2021/8/23（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/8/20）

資料來源: Bloomberg，2021/8/23（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/8/20）

三大市場關鍵事件及分析

1. 縮減購債時程往前移，市場波動加大

聯準會會議紀要顯示，美國經濟順利復甦且金融市場運作狀況良好，若復甦腳步不變，多數委員支持今年內就開始縮減每月購債金額，部份風險資產價格波動恐因此加劇。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500、美銀美林美國投資級公司債券、美銀美林美國高收益債券與 MSCI 新興市場指數，2021/8/19。

2. 油價回落，持續抑制美國原油增產

美國能源公司本就對未來前景保守、增產緩慢，如今油價又因為變種病毒下跌，未來支出及投資計劃只會更保守，加上美國服務業前景依然強勁，油價長期依然看好。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理， 2021/8/19。

3. 中國加強鋼鐵產量限制，庫存壓力促鐵礦砂價格下跌

為配合中國減碳行動，鋼鐵業決心減少產量，且近期中國疲弱的房市數據，也顯示對鐵礦砂需求不如過往，庫存的累積對鐵礦砂價格造成壓力。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/8/19。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/8/19。

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